Ficarra e Picone fanno chiarezza sull’addio a Striscia: “Il GF Vip non c’entra”

Ficarra e Picone fanno chiarezza sull’addio a Striscia la Notizia smentendo l’esistenza di una polemica con il GF Vip. I comici, dopo 15 anni al timone del tg satirico di Antonio Ricci, hanno deciso di lasciare il programma. Un annuncio arrivato a sorpresa nel corso di una puntata della trasmissione. “Questo sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia – avevano spiegato -. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolati e lusingati con il suo affetto facendoci sentire parte di sé. Quindi la regia, lo studio, le nostre truccatrici, le veline. Ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato”.

Sull’addio di Picone e Ficarra a Striscia la Notizia si è parlato molto con tante ipotesi fra cui quella che a spingere i comici a lasciare il programma sia stata una presunta polemica con il GF Vip. Qualche tempo fa infatti gli attori avevano fatto alcune battute sul reality di Alfonso Signorini. Proprio per questo la scelta di abbandonare il programma aveva fatto nascere diverse ipotesi su attriti con Mediaset. Gossip smentiti dai comici che su Facebook hanno messo in chiaro la situazione, parlando della scelta di lasciare il programma.

“Il nostro “addio” a Striscia ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo – hanno detto -. In tantissimi ci avete riempiti di affetto e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però l’esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica con il Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc. Nulla di tutto questo – hanno aggiunto -. Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto. Vi abbracciamo con affetto e ci vediamo in giro, Ficarra e Picone”.