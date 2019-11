Fernanda Lessa, il dramma della perdita di un figlio

editato in: da

Fernanda Lessa ha commosso tutti nell’intervista-verità durante il programma condotto da Gabriele Parpiglia, Seconda Vita.

La modella, da tempo scomparsa dal piccolo schermo, ha raccontato del suo amore per Bobo Vieri, degli eccessi della sua vita e dei soldi spesi per la cocaina. Il suo racconto si è fatto toccante e altamente drammatico quando ha parlato del piccolo Joaquin, il figlio che ha perso a pochi giorni dalla nascita.

Le Lessa ricorda: “Si chiamava Joaquin, ho potuto tenergli il braccio fino alla sala operatoria”. Dopo l’intervento la modella racconta che il neonato: “è stato 15 giorni in terapia, il bambino aveva 36 tubi”. Fernanda ripercorre il sentimento di disperazione che l’ha pervasa, spingendola a cercare di dimenticare il suo dolore nell’alcol.

La perdita del figlio ha segnato profondamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che al giornalista racconta di aver seppellito il piccolo nella tomba di famiglia sull’isola d’Elba, decidendo di donare gli organi: “Abbiamo fatto del bene agli altri”.

Fernanda Lessa parla del figlio come di un angelo: “Era un angelo. Poi ho scoperto che sono malata, una patologia che ho passato al bambino, sono nata con una vena in più. Avevo un rabbia con me, odiavo tutti”.

Sul profilo Instagram di Parpiglia molti commentano l’intervista della modella e commentano solidali: “Un’abbraccio a questa donna , le è accaduta una tragedia contronatura”. E ancora: “Meravigliosa @fernanda_lessa__ ti sei data una e mille opportunità e hai permesso a tutti. Io di conoscere un mondo che è bello solo in apparenza e che può danneggiare persone meravigliose come te, bravissima a rinascere“.