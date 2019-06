Fedez e Leone cacciati dal parco giochi: la disavventura su Instagram

editato in: da

Cacciati dal parco giochi e costretti ad andare altrove: Fedez racconta su Instagram la disavventura vissuta a Los Angeles insieme al piccolo Leone. Chiara Ferragni è partita per lavoro, lasciando figlio e marito da soli negli Stati Uniti. La fashion blogger nelle prossime settimane sarà impegnata con una serie di incontri ed eventi per presentare la sua nuova linea di make up.

Qualche giorno fa Chiara aveva raccontato su Instagram, con un lungo post, le paure e la tristezza che l’accompagnano ogni volta che è costretta ad allontanarsi dalla famiglia. Confessandosi con i follower mentre si trovava su un aereo che l’avrebbe portata dall’altra parte del mondo, la Ferragni aveva svelato di sentirsi triste e di impegnarsi al massimo per essere una buona madre per il piccolo Leone.

A farla sorridere nuovamente ci ha pensato proprio il suo bambino insieme a Fedez. Leone infatti è stato, suo malgrado, protagonista di una piccola disavventura vissuta insieme al suo papà e raccontata su Instagram. Nelle Stories, il rapper ha svelato di aver fatto un tour nei principali parchetti per bimbi di Los Angeles, ma di essere stato cacciato quando è entrato in un’area verde senza pagare.

“In questi giorni a Los Angeles sto facendo cose poco trendy, poco cool – ha raccontato Fedez nelle Stories -. Tra le cose che sto facendo insieme al mio ‘panettone’ ci sono i tour dei parchi, ma siamo appena stati cacciati da uno perché non sapevo che qui ci fossero i parchi privati. State attenti – ha aggiunto il cantante – perché se venite a LA, in alcuni parchi bisogna pagare. Boh, sono parchi giochi per bambini e si deve pagare”.

Alla fine però tutto è andato per il meglio. Fedez e Leone hanno finalmente trovato un parco in cui giocare e hanno realizzato un video divertente condividendolo su Instagram e commentandolo insieme a Chiara Ferragni.