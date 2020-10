Federica Panicucci torna a Mattino Cinque e lascia senza fiato con l’abito bianco

editato in: da

Federica Panicucci è tornata a Mattino Cinque e ha stregato i fan con uno splendido abito bianco ultra chic, una scelta che forse non è casuale. Infatti, subito dopo i saluti annuncia che il suo partner professionale, Francesco Vecchi, si è sposato.

La Panicucci è apparsa in splendida forma per la prima puntata del 2020-2021 di Mattino Cinque (guarda quando iniziano gli altri programmi Mediaset). La conduttrice è al timone della trasmissione da 12 anni, come ci tiene a ricordare. Per il debutto di questa stagione ha optato per un tubino bianco fasciante che esalta la sua silhouette perfetta.

Federica, che il prossimo 27 ottobre compie 53 anni, lascia letteralmente senza fiato con questo look total white, super raffinato, che completa con un paio di décolletée dai tacchi vertiginosi.

Raggiante per essere tornata dopo un’estate in cui ha sfoggiato bikini strepitosi, la Panicucci svela subito il primo gossip della trasmissione facendo i complimenti a Francesco Vecchi che si è sposato e lo esorta a mostrare l’anello. E allora l’outfit bianco della presentatrice aveva un significato nascosto? Può essere. Intanto gli auguri sono tutti per il giornalista. Della moglie di Francesco Vecchi non si sa praticamente nulla, ma in fondo se non fosse stato per la sua collega nemmeno si sapeva delle nozze.

Mattino Cinque dunque riparte, ma senza pubblico in studio e con il distanziamento tra i due conduttori, come spiega la Panicucci: “Alle nostre spalle il pubblico non c’è perché Mediaset osserva scrupolosamente i protocolli che servono per ripartire”.

Il ritorno dell’appuntamento mattutino è stato accolto con entusiasmo dai fan che hanno commentato sul profilo Instagram di Federica Panicucci: “Sarà un buon segnale di ripresa della “normalità” dopo questo brutto periodo. La tua solarità sarà determinante per un BUONGIORNO”. E ancora: “Finalmente sei tornata un imbocca a lupo anche se nn ne hai bisogno”. “Cara Fede sei dotata di grande professionalità e hai il dono di avere anche bellezza e fascino”. E in effetti ha sfoggiato tutto il suo fascino per il debutto di questa stagione.