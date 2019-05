La Panicucci si infuria con Imparato per Michael Terlizzi: “Perché non lo lasci in pace?”

editato in: da

Federica Panicucci perde la pazienza e a Mattino Cinque si infuria con Cristian Imparato per le sue dichiarazioni su Michael Terlizzi. Nonostante sia stato eliminato dal reality, l’ex bambino prodigio di Io Canto continua a parlare del modello e della sua sessualità.

Già pochi giorni dopo il suo ingresso nel bunker di Cinecittà, Cristian aveva insinuato che Michael fosse gay, ma deciso a non fare coming out. Il ragazzo, messo di fronte alle parole del cantante, ha affermato di non essere omosessuale, ribadendo che se anche fosse non ci sarebbe nulla di male.

Nonostante ciò Cristian ha continuato a parlare della sessualità di Michael, cercando di spingerlo a confessare qualcosa, aiutato anche da Guendalina Canessa. Il suo comportamento non è piaciuto affatto ai telespettatori, soprattutto dopo che Cristian è entrato nella casa del GF insieme ad Edoardo Ercole facendo intendere l’esistenza di un legame molto particolare fra il figlio di Franco Terlizzi e Gianmarco Onestini.

Ospite di Mattino Cinque, Imparato è tornato a parlare della vita sentimentale di Michael, scatenando l’ira di Federica Panicucci. “Perché non lo lasci in pace?” gli ha chiesto. Il cantante ha cercato di difendersi, ma inutilmente: “Io questo argomento l’ho affrontato con Michael il terzo giorno nella Casa – ha chiarito -. Poi ho detto non voglio più parlare di questo argomento perché voglio bene a Michael”.

A rispondere ad Imparato anche Luca Onestini, fratello di Gianmarco che nei giorni scorsi aveva criticato duramente il Grande Fratello su Instagram. Secondo il modello, l’artista sarebbe innamorato di Michael Terlizzi e, proprio per questo motivo, sarebbe ossessionato da lui.

“Io a Michael voglio un bene fraterno – ha spiegato, smentendo qualsiasi implicazione sentimentale -. Vi assicuro che appena esce dalla Casa avremo un’amicizia forte e vera”.