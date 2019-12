Federica Panicucci, gaffe in diretta a Mattino Cinque

editato in: da

Federica Panicucci è la protagonista di una gaffe divertente a Mattino Cinque che è diventata in breve tempo virale. La conduttrice, da tempo al timone del contenitore mattutino, è sempre attenta a non alzare i toni durante il suo programma, moderando le discussioni e riprendendo gli ospiti che esagerano. Nell’ultimo appuntamento dello show però è stata forse un po’ troppo zelante.

Il motivo? Ha scambiato il cognome di un ospite per un insulto, facendo una terribile gaffe. Ma andiamo con ordine. Nel corso di Mattino Cinque si è parlato di un fatto di cronaca molto famoso: l’omicidio di Yara Gambirasio. I giornalisti e gli ospiti in studio hanno discusso le ultime novità e la possibile revisione del processo a Massimo Bossetti.

Carmelo Abbate, Giorgio Sturlese e Giangavino Sulas hanno iniziato a discutere e i toni si sono immediatamente alzati. Nel corso di una discussione Abbate, parlando con Sulas ha pronunciato una frase che non è sfuggita alla conduttrice: “Parole che volano, come la consulenza del genetista Capra, che non presenterà mai una consulenza scritta”.

La Panicucci si è immediatamente innervosita e ha bloccato l’ospite: “Carmelo, ti prego di non offendere nessuno. Perché ovviamente non si fa”, ha detto, pensando che “capra” fosse un insulto. Poco dopo però il giornalista le ha chiarito che si trattava del cognome dell’esperto.

“Ma non sto offendendo nessuno. Il genetista consulente della difesa, Capra“, ha affermato. La Panicucci è rimasta impietrita dalla gaffe e ha chiesto immediatamente scusa. “Oddio, no. Tu ci credi che io non avevo capito?! Scusami – ha detto -. Mi devo scusare. Pensavo che tu lo stessi offendendo e invece si chiama davvero così. Chiedo scusa“.

La gaffe non è passata inosservata e i sui social il pubblico si è divertito a commentare. Già qualche tempo fa la presentatrice aveva fatto un altro errore in diretta. La Panicucci aveva ospitato Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato della marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

“Mi lasci parlare, sia un’ospite cortese”, aveva detto l’uomo. “In realtà io sono la conduttrice, l’ospite è lei”, aveva replicato “L’ospite è colui che ospita, lo intendevo in quel senso”, aveva aggiunto lui.