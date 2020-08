Federica Nargi scatenata su Instagram: il balletto in bikini sulla barca

editato in: da

“Voglia di ballare un raggae in spiaggia, voglia di riaverti qui tra le mie braccia”, oramai sono queste le note canticchiate per i litorali, tanto che nemmeno le celebrità riescono a resistere al tormentone. Una di loro è la bellissima Federica Nargi.

La showgirl è molto seguita su Instagram e anche questa volta non ha perso occasione per condividere con i suoi ammiratori quanto si stia divertendo in vacanza, pubblicando dei video dove si scatena con gli amici su una barca, esibendosi – così – in un vero e proprio ballo di gruppo con la canzone Karaoke di Alessandra Amoroso, hit dell’estate italiana 2020.

Ma a catturare l’attenzione è il fisico mozzafiato di Federica, che viene accentuato da un semplice bikini blu che avvolge le sue curve: la trentenne continua a dimostrare una bellezza mediterranea senza eguali, nonostante le due gravidanze abbastanza recenti. Infatti, l’ex velina è diventata mamma di Sofia e Beatrice rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Da come si può vedere dai suoi continui aggiornamenti social, l’ex velina sta trascorrendo le vacanze a Formentera, in Spagna, con la sorella Claudia Nargi, tantissimi amici e il marito Alessandro Matri.

Insomma, tanto divertimento. E non è mancato lo spazio per l’amore: tra le foto in bikini e quelle dei fantastici paesaggi, sono spuntati anche romantici scatti al tramonto con Alessandro, compagno di Federica da ben 11 anni.

Con tutti questi bei momenti, non si sono fatti attendere i nuovi contenuti social da parte di Federica: d’altronde, la showgirl ha fatto delle piattaforme virtuali un suo cavallo di battaglia, anche sul piano lavorativo in qualità di influencer.

A tal proposito, solo qualche mese fa la showgirl è approdata su TikTok, social amato dai giovanissimi, e non è ci è voluto molto prima che Federica diventasse virale: l’ex velina non ha mai perso la passione per gli stacchetti, così lo scorso maggio ha pubblicato un video sul suo account che la vede ballare triplicata in tre, sulle note di Baby one more time di Britney Spears.

La performance ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni, ma anche questa volta a rubare la scena è stata la sua incredibile sensualità, che per la Nargi fa capolino perfino con una semplice canotta e un paio di shorts.