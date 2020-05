Federica Nargi balla Britney Spears su TikTok: il video è irresistibile

editato in: da

I vip e TikTok. Potrebbe essere l’ultimo capitolo del libro sui “vip e la quarantena, istruzioni di sopravvivenza”. Perché, complice l’isolamento coatto, la forzata reclusione in casa e la noia, si sono scoperti tutti pazzi della applicazione social amata dagli adolescenti (e non solo).

L’ultima in ordine di tempo, l’ex velina Federica Nargi, che sta trascorrendo la sua quarantena, ora in fase 2, con il marito Alessandro Matri e le sue due bimbe, Sofia e Beatrice, tre anni e mezzo la prima, uno la seconda.

La show girl ha postato un video sul suo account Instagram che la vede ballare triplicata in tre, sulle note di “Baby one more time” di Britney Spears. E la performance, di per sé semplice e nemmeno troppo elaborata, complice la sua incredibile bellezza e sensualità, si trasforma in un video virale visto da oltre 1 milione di persone. Provaci ancora Fede: “one more time”!