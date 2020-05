Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa racconta il rapporto con Carlotta Mantovan

editato in: da

Rita Dalla Chiesa si confessa su Fabrizio Frizzi e parla del suo rapporto con Carlotta Mantovan, vedova del conduttore e mamma della piccola Stella. Intervistata da Nuovo Tv, la conduttrice ha svelato di essere sempre in contatto con la giornalista. Le due d’altronde hanno amato entrambe, seppur in tempi diversi, Frizzi.

L’ex conduttrice di Forum è stata sposata con Fabrizio dal 1992 al 1998, il loro legame però non è terminato dopo il divorzio e Rita ha continuato a provare un grandissimo affetto nei confronti dell’ex marito. Nel 2002 Frizzi ha sposato Carlotta Mantovan da cui ha avuto la piccola Stella. Dalla Chiesa e l’ex modella hanno avuto sempre un ottimo rapporto e si sono fatte forza a vicenda dopo la morte del presentatore Rai.

Carlotta ha sempre potuto contare sul supporto di Rita, che non ha mai nascosto il suo affetto per la giornalista e per Stella. “Fabrizio lo porto dentro di me – ha svelato -. La sera guardo il cielo e penso che di stelle che mi hanno lasciato troppo presto ne ho diverse, purtroppo. Con Carlotta ci siamo scambiate dei messaggi – ha aggiunto -. Ma ho tanta voglia di vedere Stellina. Ho intenzione di farle una video chiamata”.

Poco dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa si era schierata da subito accanto a Carlotta Mantovan, ribadendo il suo grande affetto nei confronti della moglie del conduttore. “Voglio profondamente bene a Carlotta e Stella – aveva detto -. Loro due erano l’amore di Fabrizio”.

“Credo che l’amore della vita sia uno – aveva detto -. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui. Quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io. All’epoca cominciavo a intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po’ rompendo, e infatti avrebbe dovuto consegnarmi in diretta una rosa e dirmi “ti amo”, ma lo fece con esitazione. Lì capii che l’avevo perso”.