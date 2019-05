Corona, un concorrente del Grande Fratello svela il suo segreto

editato in: da

Nella casa del Grande Fratello 16 c’è anche Gaetano Arena, amico e collaboratore di Fabrizio Corona. Durante il suo video di presentazione il modello non ha accennato alla sua amicizia con l’ex re dei paparazzi, ma sui social in tanti hanno scoperto che fa parte del suo team e che si è tatuato la scritta Adalet, il nome dell’azienda dell’ex di Belen.

Corona, come è ormai noto, è tornato in carcere in seguito alla violazione del provvedimento di affidamento terapeutico e, secondo quanto disposto dai giudici, dovrà restarci per diverso tempo. Nel frattempo Gaetano si sta facendo conoscere all’interno della casa del Grande Fratello, raccontando anche la sua amicizia con Fabrizio.

“Sono amicissimo e collaboratore di un personaggio noto italiano molto discusso, non posso dire chi è” ha confessato Gaetano durante una chiacchierata notturna con Cristian Imparato e Serena Rutelli. Poco dopo il cantante di Io Canto ha chiesto al modello se si trattasse di Corona e lui ha confermato, svelando di aver girato lui il famoso video in cui l’ex agente fotografico cade dalla bicicletta mentre canta: “Viva la libertà”.

“Il video l’ho fatto io – ha confessato Gaetano -. Riguardalo e senti la risata di quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto a posta. Giuro. C’è tutta una storia. Non era preparato”.

Il ragazzo ha poi difeso Corona, affermando che sarebbe una “persona d’oro” e difendendolo dagli attacchi e le polemiche che negli ultimi mesi l’hanno travolto. “Quante cose vorrei dirvi, ma non posso – ha detto agli altri ragazzi, parlando di Fabrizio -. Negative? No, anzi. […] Vi dico solo una cosa. È una persona vera veramente, è una persona d’oro”.

Poco dopo la diretta si è interrotta perché erano le due di notte. Di certo però l’amicizia fra Corona e Gaetano Arena potrebbe diventare oggetto di discussione nel corso della prossima puntata del GF, soprattutto dopo che Barbara D’Urso e l’ex re dei paparazzi hanno fatto pace in diretta tv.