Corona furioso con Luigi Mario Favoloso per Nina Moric

Fabrizio Corona sarebbe furioso con Luigi Mario Favoloso dopo le rivelazioni di Nina Moric. La modella ha confessato prima agli amici, poi a Domenica Live, di aver subito il comportamento violento del compagno che, dopo l’ennesima lite, se la sarebbe presa anche con Carlos. La sua scomparsa dunque sarebbe solamente una farsa messa in atto per vendicarsi dell’ex fidanzata.

Carlos è frutto dell’amore di Corona e la Moric. Da qualche tempo vive con la madre, ma ha un legame forte con il padre. Secondo alcune persone vicine all’ex re dei paparazzi, dopo aver scoperto cosa era accaduto, Fabrizio si sarebbe infuriato.

“Mi ha messo le mani addosso tante volte – ha confessato Nina nel salotto di Barbara D’Urso -. Ho continuato a stare con lui perché in questi casi si innesca un meccanismo psicologico malato per il quale ti dai la colpa […] Da tempo avevamo relazione complicata, ma dopo il ritorno di mio figlio mi è stato vicino. In questi anni però è stato violento, sia in senso fisico che psicologico. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte per l’ennesima volta – poi fra le lacrime ha aggiunto -. Purtroppo una volta anche Carlos ha subito lo stesso atteggiamento […] Andavano anche d’accordo insieme, c’era armonia, ma lui ogni tanto aveva questi black out. E una sera in particolare ha avuto uno scatto e si è sfogato su mio figlio”.

“Meglio che non ne parli”, ha aggiunto la Moric, parlando della reazione di Corona, dopo aver saputo che Favoloso era stato violento con Nina e il figlio. A svelare meglio cosa sia accaduto è stato un amico che ha raccontato la rabbia di Fabrizio nei confronti di Luigi Mario.

“Io sono anche il personal trainer di Fabrizio Corona e ti dico che questo fatto gravissimo è venuto a saperlo anche lui – ha raccontato alla D’Urso, Nathan, amico di Nina e Corona -. E non l’ha presa molto bene, è abbastanza inc****to, senza abbastanza”.