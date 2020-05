Corona, la dedica d’amore a Nina Moric su Instagram: “Rifarei ogni cosa”

editato in: da

Fabrizio Corona svela tutto il suo amore per Nina Moric con una dedica romantica su Instagram. L’ex re di paparazzi si è riavvicinato molto all’ex moglie e non nasconde il fortissimo sentimento che lo lega ancora alla sua Nina. “Rifarei ogni singola cosa – ha scritto pubblicando una foto che li ritrae insieme il giorno delle nozze -. Grazie per avermi donato la cosa più bella che ho”.

La Moric e Corona hanno vissuto un amore tanto travolgente quanto contrastato. Una love story nata negli anni Duemila, quando lei divenne una star di fama mondiale grazie al video di Livin’ la vida loca, e lui si stava facendo strada nell’agenzia di Lele Mora. Poi le nozze e la nascita, nel 2002, del figlio Carlos Maria. Nel corso degli anni molte cose sono cambiate. Il matrimonio di Nina e Fabrizio è terminato nel 2007, ma in realtà i due non si sono mai lasciati.

Corona ha vissuto diverse love story, legandosi prima a Belen Rodriguez, poi a Silvia Provvedi, mentre Nina si è innamorata di Luigi Mario Favoloso. Nulla però è riuscito a spezzare il legame indissolubile fra la modella e l’imprenditore. Un amore che ha continuato a essere forte, oltre le liti e oltre la battaglia legale (ormai conclusa) per la custodia di Carlos.

In questi anni Nina e Fabrizio si sono ritrovati. Si sono sostenuti nei momenti più difficili. Lei non l’ha abbandonato nonostante i problemi giudiziari e lui le è rimasto accanto dopo l‘addio a Favoloso. Entrambi non hanno mai rinnegato le nozze e il sentimento fortissimo che ancora provano uno per l’altro. “Lui è il più grande amore della mia vita – aveva detto la Moric di recente a Vieni da Me -. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore. Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì”.

“Lui è un narcisista patologico e vive per il denaro, ama lavorare – aveva aggiunto a Caterina Balivo -. Lui non mi ha mai ferita facendomi del male atroce. Noi ci lasciammo nel 2009, non andavano bene le cose e non appoggiavo certi suoi atteggiamenti lavorativi. Mi ha fatto male questa separazione, ma mi ha sempre protetta”.