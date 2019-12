Perché è famoso Fabio Colloricchio

editato in: da

Fabio Colloricchio è senza dubbio uno dei tronisti più famosi di Uomini e Donne, diventato, anche grazie alla trasmissione, una star di Instagram. Classe 1990, è originario dell’Argentina, ma vive da moltissimi anni in Italia. Sportivo e appassionato di calcio, da giovanissimo sognava di diventare un calciatore, ma la vita gli ha riservato grandi sorprese, portandolo da tutt’altra parte.

Il successo di Fabio Colloricchio è legato senza dubbio a Uomini e Donne. Il bel argentino sbarcò di Maria De Filippi nel 2015 per corteggiare Teresa Cilia, ma al termine della sua avventura in televisione, la tronista scelse Salvatore Di Carlo. Poco dopo la redazione del programma offrì il trono al modello e lui accettò.

Nel ruolo di tronista, Fabio riuscì a conquistare non solo il pubblico e Tina Cipollari, ma anche il cuore di Nicole Mazzocato. Fra i due iniziò una love story che ha appassionato moltissimi telespettatori e che ha reso entrambi due influencer. Poi una crisi, il ritorno di fiamma e infine l’addio, arrivato dopo diversi gossip su possibili tradimenti.

Fabio è tornato a far parlare di sè qualche tempo fa per via di un presunto flirt con l’ex velina di Striscia la Notizia, Giulia Calcaterra. Infine è volato in Spagna per prendere parte a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. In Honduras, Colloricchio si è innamorato di Violeta Mangrinan, ex tronista di Uomini e Donne (versione iberica) all’epoca fidanzata con un suo corteggiatore.

La sua partecipazione al reality ha destato molto scalpore non solo per via delle rivelazioni su Nicole Mazzocato (che ha minacciato di ricorrere alle vie legali), ma anche perché la coppia si è lasciata andare ad effusioni intime di fronte alle telecamere.

Un tema di cui Fabio ha parlato anche durante la sua ultima apparizione in tv a Live – Non è la D’Urso. “Non succede nell’Isola di solito anche perché soffri la fame e la sete – ha spiegato lui -. C’era una forte attrazione tra di noi e lei ha fatto la scelta di lasciare il suo ragazzo. Noi non sapevamo se c’erano le telecamere. L’Isola non è come il Grande Fratello che hai le telecamere h24. La sera ci sono dei momenti liberi senza telecamere, e invece è successo mentre c’erano“.