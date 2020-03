Eros, Roberta Morise svela su Instagram un fascio di rose rosse

editato in: da

Roberta Morise svela su Instagram di aver ricevuto un fascio di rose rosse da un misterioso corteggiatore che potrebbe essere Eros Ramazzotti. La conduttrice Rai e il cantante, secondo alcune indiscrezioni, starebbero vivendo una romantica storia d’amore. Una relazione iniziata qualche mese fa e vissuta in gran segreto.

Secondo alcune indiscrezioni a fare il primo passo sarebbe stato proprio Eros, stregato dalla bellezza di Roberta dopo averla vista in tv nella trasmissione I Fatti Vostri. In seguito ci sarebbe stato un appuntamento molto emozionante, numerose videochiamate e messaggi. Sia la showgirl che l’artista romano non hanno confermato nè smentito la relazione, ma gli indizi sono molti.

Ramazzotti, che in passato aveva negato qualsiasi relazione, dichiarandosi single, non ha commentato il pettegolezzo, mentre la Morise ha postato su Instagram un fascio di rose rosse, ricevuto da un ammiratore di cui non ha svelato il nome. La showgirl ha mostrato i fiori nelle Stories, scrivendo anche alcune parole del brano Your Song di Elton John.

“I hope you don’t mind / That I put down in words / How wonderful life is while you’re in the world”. In italiano: “Spero che non ti dispiaccia / Il fatto che io abbia descritto in parole / Quanto la vita sia meravigliosa in un mondo dove ci sei tu”.

Ramazzotti è reduce dall’addio a Marica Pellegrinelli, la top model sposata nel 2014, da cui ha avuto due figli. La Morise ha nel suo passato una storia d’amore con Carlo Conti e una relazione con un imprenditore, terminata un anno fa. “Non sono depresso – aveva svelato a Chi qualche tempo fa il cantante -. Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”.

“Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati – aveva aggiunto riguardo l’ex moglie Marica -, il rapporto basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli, non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?”.