Eros e Roberta Morise: Marica Pellegrinelli interviene su Instagram

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un presunto flirt fra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Il cantante ed ex di Marica Pellegrinelli ha deciso di chiarire la situazione su Instagram, affermando che quella con la conduttrice Rai sarebbe solo una semplice amicizia. Sulla questione nelle ultime ore è intervenuta, a modo suo, anche la modella ed ex moglie dell’artista romano.

Tutto è partito da un post di Alberto Dandolo, noto giornalista ed esperto di gossip. “Ho sentito Eros Ramazzotti ieri sera – ha scritto su Instagram -. Come sempre un signore, gentile e simpatico. Mi ha rassicurato che non si riferiva al mio articolo su Oggi nel suo post molto duro contro le ultime news che lo riguarderebbero. Il suo – ha aggiunto – voleva essere semplicemente un monito rispetto alla deriva che un certo gossip può prendere quando perde di vista verità e rispetto”.

Dandolo si riferisce a un post molto duro pubblicato sui social da Eros qualche giorno fa in cui smentiva con fermezza la love story con Roberta Morise. “Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip(e chissà ancora quante altre volte succederà) – aveva scritto il cantante – in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”.

“Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo – aveva aggiunto – […] E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. […]Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità”.

Se Roberta Morise non ha detto la sua sui pettegolezzi che la riguardano, Eros ha scelto di far sentire, ancora una volta, la sua voce. Il post di Alberto Dandolo, in cui si parlava del gossip del momento, è stato commentato anche da Ramazzotti. “Grazie Alby, forza!”, ha scritto il cantante romano. Ma a sorprendere è stato un altro particolare: Marica Pellegrinelli ha infatti messo il suo Like al post. Un modo, probabilmente, per mostrare la sua vicinanza all’ex marito e sostenerlo, ancora una volta.