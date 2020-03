Eros Ramazzotti innamorato di Roberta Morise dopo l’addio a Marica: l’indiscrezione

editato in: da

Roberta Morise è il nuovo amore di Eros Ramazzotti? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante avrebbe ritrovato il sorriso accanto a una nuova persona dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. La top model e il cantante romano hanno annunciato la fine del loro matrimonio qualche mese fa e da allora Marica è uscita allo scoperto con Charley Vezza.

Mentre l’ex moglie ha ritrovato l’amore, Eros si è sempre dichiarato single, smentendo i gossip che lo volevano innamorato prima di una misteriosa ragazza poi di Valentina Bilbao, artista con cui era stato fotografato a Miami. Nelle ultime settimane però Dagospia ha diffuso una nuova indiscrezione che non è stata ancora commentata dall’artista.

Ramazzotti avrebbe una storia segreta con una presentatrice Rai. Il nome della fortunata non è stato svelato, l’unica certezza è che è più giovane di Eros ed è single da circa un anno. Tutti gli indizi sembrano portare a Roberta Morise, che secondo molti sarebbe il nuovo amore del cantante. Nei giorni scorsi si era fatto anche il nome di Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto, ma sembra che la verità sia un’altra.

Classe 1986, originaria di Cariati, in provincia di Cosenza, Roberta ha iniziato la sua carriera nel 2004 partecipando a Miss Italia e arrivando quarta. In seguito ha partecipato a numerosi programmi Rai di successo, da L’Eredità a I Migliori Anni, sino a I Raccomandati. Ha inoltre condotto Easy Driver e I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli.

La Morise è famosa anche per essere stata legata per diverso tempo a Carlo Conti. Una relazione lunga e intensa che sembrava destinata a portarli all’altare, ma che è terminata senza però lasciare strascichi o rancori. In seguito il conduttore ha sposato Francesca Vaccaro, mentre Roberta si è legata all’imprenditore Luca Tognola, ma è single ormai da un anno.

Dopo l’addio a Marica, Eros aveva manifestato la volontà di rimanere single e di concentrarsi esclusivamente sui figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, frutto delle nozze con la Pellegrinelli, e Aurora Ramazzotti, nata dall’amore per Michelle Hunziker. Roberta sarà riuscita a fargli cambiare idea?