Eros Ramazzotti innamorato di una conduttrice Rai: l’indiscrezione

Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato? Secondo alcune indiscrezioni il cantante avrebbe ritrovato il sorriso dopo l’addio a Marica Pellegrinelli accanto a una conduttrice Rai. A svelare il gossip è Dagospia, che non rivela l’identità della presentatrice, spiegando solo che sarebbe più giovane di Eros.

56 anni e una carriera internazionale alle spalle, Ramazzotti è tornato single da diversi mesi. Dopo l’annuncio del divorzio, Marica Pellegrinelli è uscita allo scoperto con Charley Vezza, designer e imprenditore. I due sembrano molto felici e sono stati paparazzati più volte insieme, sorridenti e innamorati. Il cantante romano invece ha affermato più volte di non essere in cerca di una nuova relazione.

Eros è stato paparazzato prima con una misteriosa ragazza, poi con l’artista Valentina Bilbao a Miami, ma ha sempre negato l’esistenza di un flirt. Su Instagram, Ramazzotti ha dichiarato di volersi concentrare solo sulla musica. sui figli: Gabrio Tullio e Raffaella Maria, frutto del matrimonio con la Pellegrinelli, e Aurora, nata dal legame con Michelle Hunziker.

Come rivela Dagospia però da qualche tempo il cuore di Eros avrebbe iniziato a battere per una nuova persona. Di lei non sappiamo nulla, se non che è una conduttrice Rai, molto conosciuta, e che è più giovane di Eros. “Sono orgogliosamente single – aveva svelato qualche tempo fa al Corriere della Sera -, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”.

“Se la separazione influenzerà la mia vita artistica? – aveva aggiunto il cantante romano -. Ci sarà, ma in maniera diversa da 15 anni fa: ‘9’ era un disco introspettivo e triste, ora vorrei parlare di un’esperienza positiva, di un amore finito ma che ha lasciato ricordi belli e figli bellissimi”. Ramazzotti avrà cambiato idea?