Eros Ramazzotti, Aurora lo difende da Roberta Morise e lui torna da Marica Pellegrinelli

editato in: da

Aurora Ramazzotti difende papà Eros dopo le dichiarazioni di Roberta Morise e lui si riavvicina sempre di più a Marica Pellegrinelli. La figlia del cantante, nata dall’amore per Michelle Hunziker è intervenuta dopo che suo padre è finito al centro del gossip.

L’artista romano, come è noto, si è infuriato a causa dei numerosi flirt che gli sono stati attribuiti dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. Su Instagram, Eros ha smentito prima la love story con una donna misteriosa, poi con l’artista Valentina Bilbao, infine con Roberta Morise. Quest’ultima non ha gradito la scelta di Eros, criticandola pubblicamente nel corso di un’intervista.

“In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – ha svelato la conduttrice de I Fatti Vostri -. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

Sulla questione è intervenuta Aurora Ramazzotti che ha cercato di spiegare il comportamento del padre. “Mio padre è un musicista – ha svelato al settimanale Chi -, non concepisce il gossip gratuito, senza una foto, senza uno straccio di fondamento. E se gli toccano la famiglia, guai, non lo tollera”. La figlia di Michelle Hunziker ha un rapporto davvero speciale e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata proprio lei a favorire un riavvicinamento fra Marica Pellegrinelli e il cantante romano dopo il divorzio annunciato qualche mese fa.

Lei oggi è single, dopo l’addio a Charley Vezza, mentre lui non ha più avuto altri flirt, smentendo con fermezza ogni relazione. “Ci sentiamo e ci vediamo via Internet almeno una volta al giorno e poi ci scriviamo di continuo – ha svelato Aurora -. Mi mancano un sacco i miei fratelli, non vedo l’ora di abbracciarli. Per il resto il mio aiuto è stargli accanto, come lui ha sempre fatto con me. È un grande padre”.

“Più passano gli anni, più sento il desiderio potente di proteggerlo, di dimostrargli il mio bene – ha concluso -. Mio padre è un uomo di poche parole, non verrebbe mai da me a lamentarsi se stesse male e quindi io sono sempre con le antenne dritte. Il bello del nostro rapporto, però, è che possiamo davvero parlare di tutto, anche dei suoi dispiaceri privati, argomento tabù di solito tra genitori e figli. Mio papà mi stima e me lo dimostra anche così”.