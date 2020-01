Eros e Michelle Hunziker, Aurora parla dei genitori su Instagram e sorprende

editato in: da

Aurora Ramazzotti torna a parlare del suo legame con Michelle Hunziker ed Eros, svelando il rapporto con i genitori e rispondendo a chi la etichetta solo come una “figlia di…”. Le vacanze sono ormai terminate e la giovane si prepara a tornare a Milano dopo aver trascorso qualche settimana alle Maldive in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza.

Con loro anche Eros, che si è ritagliato un po’ di tempo per sè dopo il doloroso divorzio da Marica Pellegrinelli. Fra passeggiate sulla spiaggia, serate in compagnia e risate, il gruppo si è rilassato e ha fatto il pieno di energie in vista di un nuovo anno. Il viaggio è stato raccontato da Aurora su Instagram, ma la scelta non è piaciuta a diversi follower.

“Volevo parlare ad Aurora Ramazzotti e al suo fidanzato che fanno gli sb****i alle Maldive – ha scritto qualcuno -: il figo vero va alle Maldive coi propri soldi! ‘Ah mai noi lavoriamo…’ ma cosa lavorate, che siete ‘figli di’? Barboni!”. Le parole dell’utente non sono piaciute alla 23enne che ha immediatamente replicato, parlando del suo rapporto con Michelle ed Eros.

“Non voglio soffermarmi sulle sue parole nello specifico, perché io sono consapevole di essere fortunata – ha detto -. E questo l’ho sempre detto. Sono fortunata […] Non importa giustificarsi, potrei fare qualsiasi cosa nella vita, ma ci sarà sempre qualcuno che si sentirà in dovere di giudicare, pur non sapendo nulla di me”.

In passato Aurora non ha mai nascosto le difficoltà incontrate nell’essere la figlia di un cantante molto famoso e di una showgirl apprezzata sia in Italia che in Svizzera. Negli anni la giovane Ramazzotti ha affrontato un lungo percorso che l’ha portata a scoprire i suoi punti di forza e ad acquisire sempre maggiore sicurezza.

“Sono fortunata perché sono nata e cresciuta circondata dall’amore ed è proprio con questo amore che ho imparato ad affrontare la vita”, ha spiegato. Oggi Aurora ha uno splendido legame sia con Eros che con Michelle. Dal primo ha ereditato la forza di volontà, mentre dalla seconda la bellezza. Si ritiene una ragazza fortunata ed è certa che nella vita farà grandi cose, mostrando il suo vero talento e iniziando una carriera nel mondo dello spettacolo.