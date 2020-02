Perché è famoso Enzo Miccio di Pechino Express

editato in: da

Le appassionate del mondo del wedding lo conoscono da tempo, perché Enzo Miccio è una vera e propria istituzione nel suo campo.

Conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner, Miccio è nato nel 1971 in provincia di Napoli, precisamente a San Giuseppe Vesuviano. Si è poi trasferito a Milano per frequentare l’Istituto Europeo di Design. Qui si è dedicato all’organizzazione di eventi di moda e ha scritto per diverse testate giornalistiche, realizzando fotoreportage di moda e scenografia.

Quello che lo appassiona di più in assoluto è tutto ciò che è legato al mondo dell’organizzazione eventi e matrimoni: prima fonda la sua società e poi apre la Enzo Miccio Academy, con corsi per wedding planner, di moda e cura della propria immagine.

Il successo con il grande pubblico arriva nel 2005 con il suo debutto in tv, su Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato appunto alla progettazione di matrimoni, e poi con la conduzione insieme a Carla Gozzi Ma come ti vesti?!, che lo incorona vero e proprio re di stile.

Dal 2006 organizza le nozze di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Valeria Marini e Giovanni Cottone, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

La sua carriera non si ferma certo qui: dal dicembre 2011 si occupa della rubrica L’eleganza del Miccio per il settimanale Diva e Donna, con commenti su stile e buon gusto, e conduce insieme a Carla Gozzi il programma Shopping Night. Nel 2014 partecipa alla decima edizione dello show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, in coppia con Alessandra Tripoli e nel 2018 partecipa con un cameo al film Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi.

Non possiamo non citare il suo commento durante il royal wedding del Principe Harry e di Meghan Markle trasmesso da Real Time, insieme a Mara Maionchi, Giulia Valentina e Katia Follesa. Dal 2019 è alla conduzione del nuovo programma Abito da sposa cercasi Palermo, trasmesso sempre su Real Time.

Enzo Miccio è anche uno scrittore: tra gli altri, ha dedicato uno dei suoi libri alla vita di Grace Kelly. Il famoso wedding planner è legato sentimentalmente a Laurent, con il quale fa coppia fissa da oltre due anni. Il compagno si è presentato al pubblico italiano con un romantico gesto durante una puntata di Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, mandando un videomessaggio d’amore direttamente da Parigi.

A Pechino Express Enzo fa coppia con Carolina Giannuzzi, la sua assistente storica. La loro squadra ha preso il nome di “I wedding planner” e si sta distinguendo per il suo equilibrio: competitivo lui, dolcissima lei, stanno dando a tutte le altre coppie una vera lezione di affiatamento.