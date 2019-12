Chi è Enrica Musto, la cantante lirica vincitrice di Tu Sì Que Vales

editato in: da

Si chiama Enrica Musto la vincitrice di Tu Sì Que Vales, lo show campione d’ascolti con Maria De Filippi e Belen Rodriguez. La stagione che si è appena conclusa è stata una fra le più fortunate, con uno share alto e tantissime sorprese puntata dopo puntata. A fare la differenza il grande feeling fra i giudici Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, voluta fortemente dalla moglie di Costanzo.

La finale è stata molto appassionante, con esibizioni toccanti, come quella di Gabriele Andriulli, il concorrente in sedia a rotelle che ha commosso tutti con la sua forza. A trionfare alla fine è stata Enrica Musto che si è aggiudicata il primo posto a Tu Sì Que Vales.

21 anni e un futuro nel mondo della lirica, la cantante ha stregato tutti con la sua bellezza e il grande talento. Enrica arriva da Avellino e studia il canto lirico da quando aveva solamente 12 anni. Ha preso parte a numerosi concorsi, arrivando terza al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, dove è stata notata da Katia Ricciarelli, che ha deciso di portarla con sè in tour.

Fra le curiosità che riguardano il giovane soprano c’è l’amicizia con Alberto Urso, ex vincitore di Amici. Un legame nato nel 2017 quando entrambi parteciparono a una masterclass di Katia Ricciarelli e testimoniato da diverse foto postate su Instagram.

Enrica Musto ha conquistato i giudici di Tu Sì Que Vales e il pubblico grazie anche alla sua dolcezza. Nel corso della finale, dopo un’esibizione da brividi, la ragazza si è lasciata andare alle lacrime.

“È una giovane promessa della lirica – ha spiegato Belen Rodriguez -, ma lei non ci crede abbastanza. Il fidanzato e la madre fanno il possibile per incoraggiarla”. Enrica ha cercato di dare voce alla sua emozione e alla felicità per essere arrivata a Tu Sì Que Vales. “Io mi emoziono sempre e cerco di trasmetterlo al pubblico – ha detto -, così che anche chi mi guarda possa farlo”.