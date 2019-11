Emma torna su Instagram ed è più bella che mai

editato in: da

Emma Marrone torna su Instagram ed è più bella che mai. Dopo una breve assenza, in cui ha combattuto la sua battaglia contro un problema di salute, la cantante è riapparsa sui social. Frangetta, sorriso e tanta grinta: Emma non ha smentito la sua fama di “ragazza tosta” e proprio in questi giorni ha annunciato l’uscita del nuovo album.

Il prossimo 25 ottobre infatti arriverà in tutti gli store e online Fortuna, il disco che è stato anticipato dal brano Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi. “Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita” ha spiegato la Marrone su Instagram, affermando: “Sono la ragazza più felice del mondo”.

L’annuncio dell’album è stato accompagnato da un video in cui Emma cammina fra le strade di Milano e sorride trovandosi di fronte un enorme cartellone con la copertina dell’album. Ma le sorprese non sono finite qua perché in queste ore l’ex star di Amici ha annunciato che il nuovo disco verrà presentato con un concerto all’Arena di Verona, una data unica e speciale che si terrà il 25 maggio e che, con molta probabilità, segnerà il ritorno della Marrone sul palco dopo la malattia.

Il live sarà l’occasione per festeggiare dieci anni di carriera, ma anche per riabbracciare i fan. Prima del concerto Emma presenterà i brani di Fortuna con un tour instore nelle varie città italiane. Poco dopo l’annuncio, l’artista ha pubblicato nelle Stories di Instagram una foto in cui sorride e sfoggia una frangetta che rende ancora più dolce la sua espressione.

Il peggio sembra ormai passato ed Emma, che dieci anni fa ha iniziato la sua lotta contro il tumore, oggi sta bene e guarda avanti. La cantante pugliese ha ritrovato in tempi record la grinta di sempre, grazie anche all’appoggio della famiglia e degli amici che non l’hanno mai abbandonata. La paura (e l’operazione) sono solo un ricordo e lei è pronta a tornare sul palco, più bella e forte che mai.