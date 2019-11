Emma non è mai stata così bella (Fortuna in testa alle classifiche)

editato in: da

Emma è davvero una bella persona. Per quello che dice, per come lo dice, per la schiettezza e la coerenza che l’ha sempre contraddistinta, per il modo in cui ha affrontato negli anni gli attacchi degli hater e dei “rosiconi”, verso il suo aspetto, le vicissitudini amorose e, adesso, la malattia.

Ed Emma oggi è una ragazza fortunata, per parafrasare il titolo del suo ultimo album, Fortuna, appunto.

Il disco è tra i primi in classifica nelle vendite, la cantante è invitata ovunque per parlare di lavoro e di vita. A febbraio, poi, uscirà il film di Muccino che la vede tra i protagonisti (lei, “che nemmeno a scuola aveva mai recitato”), I migliori anni. Un periodo felice, il sereno dopo la tempesta.

Invitata da Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 16 novembre 2019, Emma ha parlato a ruota libera dell’album, di come è nato e delle collaborazioni importanti che racchiude, di amore e di futuro.

E se il principe azzurro, conferma, lo sta ancora spettando (“Forse ha perso la strada, più che il cavallo gli serviva un Tom Tom”), conferma che nella sua vita sono state più le sofferenze a farla crescere e ad aiutarla.