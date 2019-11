Verissimo, lo sfogo di Emma Marrone: “Non voglio essere dimenticata”

editato in: da

I mille impegni professionali, i ritmi convulsi di una vita spesa per i propri fan, e poi la diagnosi: Emma Marrone si è trovata costretta a rallentare, a mettere in pausa il lavoro e concentrarsi sulla sua lotta contro la malattia. Ora è tornata in campo, con rinnovata energia, e nel salottino di Silvia Toffanin racconta quello che ha provato negli ultimi mesi.

“Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso” – confessa la cantante ai microfoni di Verissimo, ospite della puntata di sabato 16 novembre 2019 – “Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio”. Emma è reduce da un periodo difficile della sua vita. Già in passato aveva combattuto contro un tumore ovarico, e qualche mese fa ha scoperto un nuovo problema di salute.

“Avevo appena lanciato il singolo Io sono bella. C’erano già i primi impegni” – racconta la Marrone – “e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità“. A settembre, pochi giorni prima di un attesissimo evento al quale avrebbe dovuto partecipare, l’artista aveva annunciato ai suoi fan di doversi fermare un attimo per affrontare una nuova battaglia.

Tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti dai follower e dai suoi colleghi, che le sono stati vicini in questo momento difficile. E poi l’operazione, andata a buon fine: il messaggio con cui Emma ha rivelato di essere uscita dall’ospedale ha letteralmente fatto scoppiare di gioia tutti i fan. Pian piano, la cantante sta tornando alla sua vita di prima: “Adesso va meglio! È il mio modo di reagire alle cose. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma io devo stare attiva. La mente in questo fa tantissimo, ti aiuta a recuperare più in fretta. Avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene“.

Poco fa, la Marrone ha pubblicato il suo nuovo album Fortunata, un vero inno alla vita. Ed è proprio la musica ad averle dato la forza di andare avanti anche nei momenti più bui: “Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene. La musica è la mia vita”.

La cantante si confessa a cuore aperto, rivelando il suo più grande desiderio: “Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto. Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata“. E si lascia andare anche a un breve pensiero sulla sua vita sentimentale, da sempre molto chiacchierata: “Credo e penso che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l’amore, il mio principe azzurro ha perso la strada!”.