Emma Marrone svela cosa fa a casa e parla di Amici 2020

editato in: da

Emma Marrone racconta cosa fa a casa e torna a parlare di Amici 2020 e della vittoria di Gaia Gozzi. Ospite del programma radiofonico Un giorno da Pecora, la cantante ha svelato come si svolgono le sue giornate, fra ricette, nuovi progetti e sport.

“Io sto a casa a Roma, non in Puglia – ha raccontato a Geppi Cucciari -. Ho scelto volontariamente di tenermi lontano dalla mia famiglia per tutelarli ed evitare che tutti si spostino. È giusto così. Appena finito questo periodo correrò ad abbracciarli. Comunque sto benissimo – ha aggiunto la cantante -. Cucino torte come la bavarese, con ricetta di mia nonna. Oggi pollo alla cacciatora. Canto sui social. Mi coccolo facendo cure estetiche. Nel pomeriggio pedicure e trattamenti al viso”.

“Stamattina ad esempio ho deciso di cambiare la disposizione dei mobili in camera mia – ha svelato la Marrone -, ho smontato e rimontato tutto, credo di aver messo finalmente la testa del letto a nord. Ero partita dall’idea di passare l’aspirapolvere e sono finita a smontare un’intera camera da letto. Cucino molto”. Emma è arrivata al successo ormai dieci anni fa grazie ad Amici di Maria De Filippi. L’artista è molto legata al talent e ha commentato la finale che ha visto trionfare Gaia Gozzi.

La cantante è stata premiata in uno studio vuoto, senza pubblico, ma l’emozione è stata comunque fortissima. “È stata un’immagine forte – ha svelato la Marrone -, poverina, non credo che sia stato pazzesco per loro esibirsi senza il pubblico. Però hanno dimostrato di esser veramente coraggiosi e sono contenta per Gaia che ha vinto e anche per tutti gli altri ragazzi”.

Nel frattempo anche Gaia, dopo la grande vittoria ad Amici 2020, è tornata su Instagram. “Mi sono presa 24h per realizzare tutto quello che è successo – ha svelato l’artista -. A tutto l’amore che ho ricevuto in questi mesi. A tutte le paure che poco alla volta sono riuscita a sconfiggere. Alla musica che ci ha uniti. Alle persone incredibili che mi hanno accompagnato in questo cammino unico e indimenticabile. Agli abbracci dati da lontano e a tutti quelli che ci daremo. Ai singhiozzi e alla gioia infinita”.

“Guardo la coppa accanto al letto e ancora non ci credo – ha concluso -. Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria, perché ce la faremo a vincere anche questo momento di lontananza e sofferenza, tornando più forti e più colmi d’amore che mai. Vi tendo le mani e vi ho nel cuore”.