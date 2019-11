Emma Marrone ospite a Tu Sì Que Vales, incontro con Maria e faccia a faccia con Belen

editato in: da

Emma Marrone torna alla corte di Maria De Filippi e, ospite di Tu Sì Que Vales, incontra Belen Rodriguez. La cantante salentina ha ripreso in mano la sua vita dopo un periodo difficile segnato dalla lotta contro il tumore che è tornato quasi dieci anni dopo la prima operazione, avvenuta a pochi mesi dall’ingresso nella scuola di Amici.

Maria De Filippi ed Emma hanno un legame fortissimo, per questo non sorprende che la cantante abbia scelto proprio Tu Sì Que Vales per la sua seconda apparizione in tv. Qualche giorno fa l’artista era stata ospite di Che Tempo Che Fa, emozionando tutti con la sua forza, ma anche diventando protagonista (inconsapevole) di una gaffe di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che le avevano regalato delle rose rosse, nonostante la Marrone non le ami.

L’ospitata di Emma a Tu Sì Que Vales, insieme ad Alberto Urso, rappresenta anche l’occasione per un inedito faccia a faccia con Belen. Nei giorni scorsi infatti aveva fatto scalpore l’imitazione dell’argentina fatta dalla Marrone. La cantante di Amici nel corso di un incontro con i fan a Roma aveva citato l’ex fidanzato Stefano De Martino, imitando Belen con la voce di Virginia Raffaele.

Il video della “performance” aveva fatto impazzire i fan ed era diventato in breve tempo virale. Il ballerino e la showgirl, che sono tornati insieme da diversi mesi, non avevano commentato il fatto su Instagram, ma ora Belen avrà l’occasione per farlo. La Marrone e la Rodriguez nel 2012 finirono nel mirino del gossip per via del legame di entrambe con De Martino.

Quando Belen sbarcò ad Amici, conquistando il ballerino, lui era ancora legato a Emma. La cantante pugliese finì da subito al centro dei pettegolezzi e ne uscì a fatica, mostrando ancora una volta la sua grande forza. Nel corso degli anni la Rodriguez e la Marrone si sono incontrate poche volte, ma i rapporti sono sempre stati cordiali. Emma intanto ha fatto pace con l’ex fidanzato, mentre Belen ha affermato più volte di amare la sua musica.