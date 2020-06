Emma Marrone su Instagram: “Dopo tanto tempo sto bene”

editato in: da

Emma Marrone su Instagram torna a parlare della malattia e della sua battaglia, finalmente vinta, contro il tumore. La cantante ha postato nelle Stories un video per informare i followers dopo gli ultimi controlli: Emma sta bene e ora sorride, felice. “Ho fatto il controllo – ha svelato l’artista – e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene veramente”. La Marrone ha poi voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che stanno ancora combattendo contro il male: “Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi”, ha concluso.

Bella, forte, unica: Emma è diventata nel corso degli anni un esempio per chi non si abbatte, per chi lotta contro la malattia e continua a sperare. Il 20 settembre dello scorso anno, l’ex star di Amici aveva annunciato su Instagram la necessità di fermarsi a causa di alcuni problemi di salute. Il pensiero dei fan era subito corso al tumore, sconfitto per ben due volte dalla cantante, in seguito, dopo un lungo silenzio, la Marrone era tornata sui social per rassicurare tutti e, a poche settimane dall’operazione, si era mostrata in pubblico, dando prova di grande coraggio.

L’artista aveva emozionato tutti con il suo abbraccio, sul palco, dato a Maria De Filippi, persona fondamentale nella sua vita, e aveva raccontato una delle prove più difficili della sua esistenza. “Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato ‘perché capita di nuovo a me?’ – aveva raccontato a Vanity Fair –. Mi sono detta: ‘È successo, mi curo, torno e così è stato’ […] Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata. […] Non ho mai creduto al destino né alla sfiga. Il metro della tua vita sei tu: è il tuo modo di scuoterti, di ovviare ai problemi, di affrontarli per quello che comportano che dà la cifra di quel che sei davvero”.

Una grande lezione di vita da parte di Emma che oggi è tornata a sorridere spensierata e che, come ha confessato su Instagram, sta finalmente bene. I problemi sono alle spalle e ora la cantante guarda al futuro, pronta a raggiungere nuovi successi sul lavoro (si parla del suo arrivo a X Factor come giudice) e a trovare l’amore che si merita.