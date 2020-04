Emma Marrone e Ambra Angiolini duettano su Instagram cantando T’appartengo

editato in: da

In questi giorni, i Vip stanno regalando ai loro fan tantissime dirette social. A colpire gli utenti di Instagram ci ha pensato in particolare quella organizzata da Emma Marrone nella serata di giovedì 2 aprile. La cantante di Aradeo ha infatti “ospitato” sul suo seguitissimo profilo niente meno che Ambra Angiolini.

I fan sintonizzati in quel momento hanno avuto modo di apprezzare un duetto tanto inedito quanto spettacolare: Ambra ed Emma, infatti, hanno cantato assieme T’appartengo, brano simbolo della carriera musicale della Angiolini e dei suoi esordi a Non è la Rai all’inizio degli anni ’90. Tutto è iniziato con la Marrone che ha aperto la diretta sul social. Pochi secondi dopo si è collegata Ambra, che ha subito ironizzato sul suo look casalingo.

Le due hanno parlato un po’ delle loro abitudini in questi giorni, con Ambra che si è soffermata sui cambiamenti nel rapporto con il figlio Leonardo, che sta vivendo il periodo dell’adolescenza. Ad un certo punto, dopo aver letto i commenti, Emma ha specificato che qualcuno stava chiedendo un duetto.

“Ah, davvero? Tu canteresti anche una mia canzone?”: questa la reazione di Ambra Angiolini, alla quale Emma ha subito risposto affermando di conoscere tutti i suoi brani. Quando Ambra ha chiesto alla vincitrice di Sanremo 2012 se una in particolare le facesse venire il buonumore, la cantante salentina non se lo è lasciato ripetere due volte e ha iniziato a cantare T’appartengo.

Dopo qualche secondo, la Angiolini l’ha seguita, improvvisando uno spassoso duetto che i fan hanno apprezzato tantissimo. Finita la parentesi musicale, Emma si è rivolta ad Ambra dicendole “Sei una grande”. Successivamente, le due donne hanno letto alcuni dei commenti postati dai follower sotto il video della diretta.

La chiacchierata a tarda ora è andata avanti tra altri complimenti della Marrone ad Ambra, che nel pomeriggio del 3 aprile ha organizzato una diretta con l’ex campione della nazionale italiana di calcio Andrea Pirlo, oggi tra i sostenitori della campagna SOStieni Brescia lanciata dall’attrice. Tornando alla diretta social tra l’Angiolini ed Emma, ricordiamo che le due donne hanno chiuso “con gusto”, dicendo la loro su alcuni tra i più famosi show televisivi culinari.