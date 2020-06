Emma Marrone “abbandona” la De Filippi e diventa giudice di X Factor 14

editato in: da

Dopo le voci e i pettegolezzi delle ultime settimane, è arrivata la conferma ufficiale: Emma Marrone sarà uno dei giudici di X Factor, che dovrebbe partire a settembre con la nuova edizione.

Ad assicurare la presenza della cantante salentina nel talent show di Sky è stato Davide Maggio, che ha dato la notizia in esclusiva sul suo blog: “Ad X Factor 2020 ci sarà una sola donna. Ad accomodarsi nella giuria del talent show di SkyUno sarà Emma Marrone“.

L’indiscrezione era stata già lanciata da Dagospia qualche settimana fa: secondo il giornale diretto da Roberto D’Agostino, che per primo aveva dato la comunicazione, dietro il bancone della trasmissione dovrebbero esserci, accanto ad Emma, altri nomi importanti della musica italiana.

La redazione del talent avrebbe preso contatti con Neffa, ma ci sarebbero delle trattative anche per riportare nel programma Manuel Agnelli, uno dei giudici più apprezzati. Anche Mika, sempre secondo il blog di Davide Maggio, sarebbe confermato per la nuova edizione dello show.

“La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky – aveva scritto Dagospia qualche settimana fa -. Il volto simbolo di Amici di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Resta forte l’ipotesi un ritorno in giuria di Manuel Agnelli”.

La cantante non ha ancora confermato ufficialmente la sua partecipazione al programma, ma sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto con cuffie e microfono, accompagnato dalla didascalia “Prove tecniche di ripartenza”. Un modo per annunciare ai suoi affezionati followers che sta riprendendo la sua attività, dopo aver annullato l’attesissimo concerto evento all’Arena di Verona.

Emma, che ha festeggiato negli scorsi mesi i suoi 10 anni di attività, sembrerebbe aver “abbandonato”, almeno temporaneamente, Maria De Filippi, che in questi giorni è impegnata con l’ultima puntata del talent Amici Speciali.

Se il nome della Marrone è legato a doppia mandata con il talent show di Amici non è soltanto perché il talent l’ha consacrata come una delle cantante più amate del panorama della musica italiana, ma soprattutto per il rapporto con la conduttrice, che per prima ha saputo scorgere e valorizzare il suo talento. Non a caso Emma è stata scelta come coach del talent di Canale 5 nel 2015, 2016 e 2017.

Adesso Emma è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura, sicuramente carica di entusiasmo dopo lo stop forzato di questi mesi: chissà che nel frattempo non arrivino anche gli auguri della De Filippi.