Emma Marrone a X Factor 14: la reazione di Maria De Filippi

Emma Marrone sarà uno dei giudici di X Factor 14 e svela la reazione di Maria De Filippi di fronte alla notizia. La cantante, arrivata al successo grazie ad Amici, è molto legata alla moglie di Maurizio Costanzo, che l’ha vista crescere, non solo professionalmente, e ha sempre creduto in lei. Sono trascorsi dieci anni da quando la cantante conquistò il pubblico con la sua voce e la sua forza, da allora Emma e Maria non si sono mai lasciate. La De Filippi è sempre stata accanto all’artista, anche nel momento più difficile quando ha dovuto affrontare, per la terza volta, la lotta contro la malattia.

La Marrone ne è uscita più forte di prima e ora è pronta per affrontare l’avventura di X Factor. La notizia era nell’aria, ma la conferma è arrivata direttamente da Alessandro Cattelan che nell’ultima puntata del suo show, EPCC LIVE, ha presentato al pubblico la giuria del talent Sky. Accanto a Emma ci saranno Manuel Agnelli, Mika e il rapper Hell Raton. Saranno i giudici a scegliere tre concorrenti da portare sino ai Live dopo diverse selezioni, partendo dalle Audizioni, fino ai Bootcamp e agli Home Visit. La cantante è apparsa da subito molto emozionata: “Ho un atteggiamento super positivo – ha detto -, nonostante il momento complicato e difficile. Abbiamo la possibilità di fare questo lavoro meraviglioso, sono contenta di fare questa avventura. Sono contenta anche degli altri giudici”.

Emma ha anche risposto alla domanda che tutti si sono fatti dopo aver scoperto che sarà giudice di X Factor. Come ha reagito Maria De Filippi? “Lei era molto contenta – ha ammesso l’artista ad Alessandro Cattelan -, è orgogliossissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”. La Marrone è già stata giudice di Amici in passato, ma X Factor 14 per lei rappresenta una nuova e grandissima sfida. Accanto all’artista anche Hell Raton, rapper che scopriremo a XF2020, che si è detto felice per il debutto televisivo: “Mi voglio divertire tantissimo. Sono gasatissimo – ha ammesso -. X Factor è un programma che fa quello che io faccio da dieci anni. Noi con Machete facciamo scouting”.