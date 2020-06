Emily Ratajkowski, svolta bionda: è ancora più bella

editato in: da

Distratti dalla telenovelas Belen-De Martino e da Rita Dalla Chiesa che vorrebbe sterminare il popolo cinese, ci siamo accorti in ritardo della notizia del momento: Emily Ratajkowski si è fatta bionda, con un cambiamento drastico di look che ha mandato in tilt i social.

È bastato che la modella influencer postasse sul suo profilo Instagram gli scatti del nuovo colore e un video in cui ammicca alla telecamera perché tutti i tabloid riprendessero la notizia e il video totalizzasse 3 milioni di views.

Classe 1991, la modella è arrivata al successo nel 2013 comparendo nel video musicale di Blurred Lines, successo di Robin Thicke. Nella clip Emily indossava solamente un tanga color carne ed era in topless. Da quel momento è iniziata la sua ascesa e la top si è trasformata in una star dei social. Sempre rigorosamente svestita e con le curve generosamente esibite.ù

D’altronde, come ha più volte dichiarato nelle interviste, Emily è cresciuta in una famiglia molto aperta: figlia di una insegnante inglese di letteratura e di un pittore e insegnante d’arte polacco, cresciuta tra Londra e San Diego, è stata abituata fin da piccola a non avere tabù. Ha sempre frequentato spiagge nudiste coi genitori e per il lavoro artistico del padre, è stata spesso a contatto con varie figure di nudo femminile. Per questo, dice di sentirsi a proprio agio svestita, e considera il nudo normalità, non volgarità.