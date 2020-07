Elodie parla di Marracash e del futuro: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi”

editato in: da

Guardare Elodie è come guardare una stella: la cantante romana splende di quella luce che è propria delle donne forti e determinate, che fanno di tutto per parlare chiaro e affermare sé stesse nella loro interezza e senza compromessi. E, ancora una volta, con la sua schiettezza, è riuscita a colpire nel segno parlando del suo rapporto con Marracash e delle sue idee sul futuro.

Elodie ha aperto il suo cuore sulle pagine de Il Messaggero: intervistata dal giornalista Mattia Marzi, la cantante ha fatto in primo luogo chiarezza sulla relazione con il suo fidanzato. Il timore dei fan, infatti, era che i due fossero in crisi o, addirittura, non stessero più insieme.

Questo perché recentemente Elodie si è trasferita in una nuova casa e di Marracash non c’era traccia. A quanto pare, però, la scelta di non vivere insieme è stata presa di comune accordo per via del carattere forte e indipendente di entrambi, come la stessa cantante ha voluto fare sapere:

A casa di Fabio (Marracash) abbiamo sperimentato per la prima volta la convivenza. Però non viviamo insieme: sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. Ed è lo stesso anche per lui.

Elodie ha spiegato di aver condiviso la propria vita con Marracash per l’intero periodo dell’emergenza sanitaria. I due vivevano insieme nell’appartamento di lui, a Milano. Quando però la quarantena è finita, entrambi hanno sentito l’esigenza di dividersi e di ritrovare la propria dimensione. Questo però non inficia la loro relazione:

Lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valige. Cerco solidità, ma non per forza una famiglia.

Nessuna maretta, dunque, tra i due. Al contrario, si può parlare di una perfetta sintonia tra persone di carattere, che sono per altro impegnatissime e focalizzate sulla carriera. E, a proposito di carriera, Elodie ha anche parlato del Festival di Sanremo e del suo futuro sul palco dell’Ariston:

Da Sanremo mi aspettavo di più, ma Andromeda ha lasciato comunque il segno. Non tornerei in gara l’anno prossimo: cercavo un rilancio, ora è arrivato. Mi godo questa rinascita.

Infine, Elodie ha spiegato perché, nel corso degli ultimi anni, ha cambiato aspetto e stile. La cantante aveva provato a scendere ad adeguarsi a ciò che il grande pubblico si aspettava da lei, ma la sua determinazione l’ha portata, infine, a cambiare strada:

Nei panni dell’interprete elegante e raffinata non mi ci ritrovavo. Ora faccio quello che voglio. E mi mostro per come sono.

Queste parole sono un vero e proprio invito ad accettarsi e a mostrarsi per come si è: ancora una volta la cantante insegna che essere sé stesse è la cosa migliore da fare, in qualsiasi campo e in qualsiasi situazione.