Elodie cambia look su Instagram ed è identica a Natalia Estrada

Elodie cambia look e su Instagram si trasforma, diventando identica a Natalia Estrada. La cantante ha sorpreso ancora una volta i suoi fan, sfoggiando una nuova acconciatura e un outfit ispirati al Ciclone, la celebre pellicola di Leonardo Pieraccioni con Lorena Forteza e Natalia Estrada. Nello scatto postato sul suo profilo, la cantante indossa un abito con un ampio spacco e tacchi alti, mentre i capelli sono scuri e lisci, molto diversi dalle treccine che Elodie aveva scelto sino a qualche giorno fa.

Il cambio look arriva con l’uscita di Ciclone, la nuova hit nata dalla collaborazione con Takagi & Ketra, Mariah e Gipsy Kings. Una canzone che promette di farci ballare per tutta l’estate e che sarà, senza ombra di dubbio, l’ennesimo successo di Elodie. La cantante, che ha raggiunto la fama grazie ad Amici di Maria De Filippi, è molto cresciuta negli ultimi anni e ha dimostrato di essere una grande artista, salendo anche sul prestigioso palco di Sanremo. Appena un anno fa usciva invece Margarita, il singolo che ha regalato l’amore a Elodie. Durante la realizzazione della hit infatti la cantante ha conosciuto Marracash con cui oggi fa coppia fissa.

“Quel pezzo è stato importantissimo sia lavorativamente che sentimentalmente, è uno di quelli a cui sono più legata – aveva raccontato qualche tempo fa -. Ha generato una serie di cose molto importanti nella mia vita, tra cui Fabio. All’inizio non mi era simpatico, ma era uno stupido pregiudizio. Ho subito cambiato idea. Ci somigliamo un po’, siamo una coppia facile all’occhio“.

E se Ciclone sta già regalando a Elodie grandi soddisfazioni, l’artista nelle ultime ore ha fatto sentire la sua voce per difendere l’amico Sergio Sylvestre, al centro di una polemica per l’inno di Mameli. L’artista è stato accusato di essersi bloccato mentre cantava, una gaffe dovuta all’emozione che però gli è costata accuse e offese. “Era semplicemente emozionato e voi l’avete offeso – ha tuonato Elodie, parlando del collega, anche lui ex concorrente di Amici -. Forse non lo meritate Sergio che canta l’inno nazionale. Sono schifata, mortificata…perché fate del male gratuitamente. Siete delle brutte persone, anzi siete delle m***”.