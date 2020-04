Elisabetta Gregoraci torna a vivere con Briatore e lui si confessa

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore tornano a vivere insieme, riaccendendo i gossip su un possibile ritorno di fiamma. I due si sono lasciati qualche anno fa, annunciando il divorzio dopo quasi dieci anni d’amore e un figlio, Nathan. Di fatto però non si sono mai lasciati e il loro legame a continuato ad essere solido e indistruttibile.

Un rapporto saldo e un sentimento di affetto che non si è mai spento, nemmeno quando è stato messo alla prova da altre persone. L’entrata in scena di Francesco Bettuzzi, che è stato fidanzato per qualche tempo con la Gregoraci, o Taylor Mega, non hanno rovinato il legame fra gli ex coniugi. Oggi Elisabetta e Flavio sono più uniti che mai, tanto che qualcuno parla già di un ritorno di fiamma.

Secondo chi li conosce bene, Briatore non avrebbe mai smesso di amare l’ex moglie e starebbe cercando da tempo di riconquistarla. Lei ha sempre negato implicazioni sentimentali, affermando che il buon rapporto con l’imprenditore sarebbe stato creato per il bene di Nathan, il loro unico figlio. Nonostante ciò è tornata a vivere sotto lo stesso tetto dell’ex marito, come ha svelato lo stesso Flavio in un’intervista al Corriere della Sera.

“Sono a Montecarlo – ha raccontato il manager -, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo”. Briatore ha svelato di trascorrere moltissimo tempo in casa con l’ex compagna e il figlio Nathan che un giorno prenderà il suo posto alla guida dell’impero che ha costruito. “Cosa racconto a Nathan? Che lui è molto fortunato, che non tutti hanno le sue possibilità, c’è chi vive in 40 metri quadrati – ha detto -. È importante spiegargli i valori: io ho fatto molta più fatica di lui, però lui dovrà comunque impegnarsi al massimo. A parte che se non sarà all’altezza, ci sarà chi lo controlla”.

Nel frattempo su Instagram la Gregoraci continua a raccontare le sue giornate con Briatore. Fra cene a base di pizza, i compiti con Nathan e qualche ora di sole in terrazzo. La showgirl sembra particolarmente raggiante nell’ultimo periodo e in tanti le chiedono sui social se il merito sia proprio di Flavio. Lei non risponde, ma il suo sorriso vale più di mille parole.