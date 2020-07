Elisabetta Gregoraci smentisce il flirt con l’ex di Diletta Leotta: “Non se ne può più”

editato in: da

L’estate porta con sé un altissimo livello di attenzione nei confronti delle vip più in vista: storie d’amore vecchie e nuove sono al centro del gossip sotto l’ombrellone. Era quasi inevitabile, dunque, che tra le più chiacchierate ci fosse anche la bellissima Elisabetta Gregoraci. Che, però, ha deciso di fare chiarezza.

La conduttrice, reduce dal successo di Battiti Live 2020 si è ritrovata a fronteggiare alcune voci riguardanti un flirt attribuitole di recente con una persona già nota alla cronaca rosa. Si vociferava, infatti, che la bella Elisabetta si stesse frequentando con Matteo Mammì, ex fidanzato di un’altra conduttrice bellissima: Diletta Leotta.

Stando al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la Gregoraci avrebbe alti livelli di complicità con il figlio dell’ex Ministro: tra i due ci sarebbero stati tanti messaggi che, pur non testimoniando una relazione vera e propria, sarebbero stati segno di un tenero sentimento in divenire. Elisabetta, però, non ci sta.

Per mezzo del suo profilo Instagram, la conduttrice ha smentito la relazione, facendo però una doverosa premessa riguardante i pettegolezzi in generale e chiarendo che non è il parlare di lei che le dà fastidio:

Ciao ragazzi come va? Che bello, in questo caso, avere Instagram e poter comunicare con voi. Sono felice di essere un personaggio pubblico, di essere sicuramente molto richiesta e di finire sulle copertine. Però ragazzi, non si può.

Detto questo, nelle sue tre stories, Elisabetta è scesa ancor più nello specifico. Pur non facendo nomi o parlando chiaramente dell’accaduto né precisando di essere single, ha spiegato di essere stanca di vedersi attribuiti fidanzati “inesistenti”:

Io non posso svegliarmi al mattino e leggere su tutti i siti che sono fidanzata o che ho qualche storia. O che potrebbe, addirittura, nascere una storia. Ragazzi, basta con queste fake news, vi prego! Piuttosto telefonatemi e chiedetemelo. Non se ne può più, basta!

Quello della Gregoraci si è dunque trasformato in un vero e proprio appello. C’è da dire, però, che attribuirle un fidanzato non è una colpa: proprio i suoi fan, consapevoli di quando la showgirl sia bella, talentuosa e simpatica, non aspettano altro che vederla ritrovare l’amore, dopo la fine della storia con Francesco Bettuzzi.