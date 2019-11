Elisabetta Gregoraci si sfoga su Instagram dopo lo scontro con Briatore: “Tornerà l’amore”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci si sfoga su Instagram dopo lo scontro a distanza con Briatore sulla nuova fiamma Benedetta Bosi. Tutto è iniziato qualche settimana fa quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della vacanza in Kenya dell’imprenditore con la nuova giovanissima fidanzata.

A far discutere, da subito, sono stati i 49 anni di differenza fra i due. Una circostanza che è stata commentata anche dalla Gregoraci che su Instagram ha confessato di “rabbrividire” al pensiero. Parole molto dure dopo le quali è arrivata la replica della Bosi, che agli haters ha detto di apprezzare l’intelligenza più che i soldi dell’imprenditore, ma soprattutto di Briatore che ha definito la modella ventenne solo un’amica.

Dopo quel breve sfogo con i follower, Elisabetta non ha più commentato la vita sentimentale di Flavio, ma sembra che fra i due ci sia ancora una grande tensione. Il divorzio, arrivato dopo oltre dieci anni d’amore, non aveva allontanato Briatore e la Gregoraci, decisi a regalare al figlio Nathan Falco la serenità che merita. Ora però l’arrivo della Bosi sembra aver messo in crisi gli equilibri degli ex.

Nel frattempo la showgirl calabrese è tornata single. Francesco Bettuzzi, che qualche settimana fa era ricomparso sul suo profilo Instagram, sembra sparito definitivamente dall’esistenza di Elisabetta. La Gregoraci dunque è ancora in cerca di un amore che sogna da tempo, ma che, a quanto pare, fatica ad arrivare.

Sui social ha condiviso i suoi pensieri, postando alcune frasi di un brano scritto da Aiello, giovane e promettente cantautore indicato da molti come il nuovo amore di Laura Torrisi. “Torneranno quelle notti in vespa – ha scritto la modella -, torneranno le pizze e poi l’amore. Il cane che vuole salire sul letto e tanto noi saremo già salito sul tetto. Torneranno i cinema d’estate, le corse a casa dopo il mare .. Certe cose non cambiano molte di queste rimangono a fissare la notte. A toccare le stelle con te”.