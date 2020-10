Elisabetta Gregoraci, le rivelazioni di Mino Magli, suo presunto ex, su Flavio Briatore

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso parla Mino Magli, presunto ex di Elisabetta Gregoraci che ha svelato alcuni retroscena sul legame fra la showgirl e Flavio Briatore. La modella e il manager sono stati legati per diversi anni e hanno avuto un figlio, Nathan Falco. Dopo il divorzio i rapporti non si sono interrotti e Briatore continua a essere una figura fondamentale nella vita di Elisabetta.

A svelarlo è stata lei stessa nella Casa del GF Vip, dove ha raccontato anche le difficoltà vissute durante il matrimonio, la solitudine e alcune scelte che non ha mai perdonato all’ex marito. Se nel loft di Cinecittà, la Gregoraci si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli, fuori dal reality diversi suoi ex hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti. Qualche settimana fa a parlare era stato Francesco Bettuzzi, ex compagno della showgirl, con cui ha vissuto una love story dopo il divorzio da Briatore.

Nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Barbara ha deciso di ospitare Mino Magli. L’uomo afferma di aver avuto una relazione con Elisabetta sino al suo incontro con l’imprenditore, divenuto poi suo marito. “Ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico – ha spiegato l’uomo – siamo andati avanti fino al 2007. Il nostro era un bel rapporto, aperto, non c’era niente da nascondere e in tanti ci vedevano sempre insieme”. Magli nel corso della sua intervista ha parlato anche della presenza di un contratto stipulato fra Briatore e la Gregoraci. “Nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore – ha raccontato l’uomo -, doveva andarci perché importante per la sua vita e la sua carriera. Mi aspettavo tornasse per il compleanno, ero frastornato, non capivo e volevo parlare con lei, ma lei si limitò a darmi questa lettera in cui mi spiegava cosa stava accadendo e mi parlava di un contratto che aveva, penso, con Briatore. La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. Non potevamo più vederci come prima, però la nostra storia continuò fino al 2007, fino a che capii che la storia sarebbe finita”.