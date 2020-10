Elisabetta Gregoraci, Mr Rain è il presunto nuovo amore

editato in: da

Sarebbe Mr Rain il nuovo amore di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e concorrente del GF Vip. Nella Casa di Cinecittà la showgirl ha stregato da subito Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia non ha mai nascosto il suo grande interesse nei confronti di Elisabetta che però in questi giorni ha confessato di essere innamorata fuori dalla Casa.

“Non abbiamo nessun flirt – ha detto la Gregoraci di fronte a Pretelli, che provava ad abbracciarla -. Io sono innamorata fuori dalla Casa”. Un’ammissione che ha sorpreso tutti soprattutto perché la modella, da sempre molto riservata, non aveva mai parlato di un nuovo amore dopo l’addio a Briatore e la love story con Francesco Bettuzzi. Secondo Novella 2000, Elisabetta sarebbe legata da qualche tempo, in gran segreto, Mr Rain.

Vero nome Mattia Balardi, è un rapper conosciuto a Battiti Live, show musicale che conduce ormai da qualche anno. Ventotto anni e tanti successi alle spalle, Mr Rain sarebbe l’artefice del romantico messaggio d’amore indirizzato a Elisabetta e fatto recapitare da un aereo che ha sorvolato la Casa di Cinecittà con uno striscione. “Sei l’epicentro del mio terremoto”, recitava il messaggio che è proprio la strofa di una famosa canzone del rapper. Si tratta di 9.3, brano in cui l’artista canta: “Come una scossa 9.3/ sei l’epicentro del mio terremoto/ E andremo in ogni luogo dove siamo stati noi/ Ma il mondo non è più lo stesso ora che/ mi sono perso e non so più dove mi trovo”.

Elisabetta Gregoraci non ha ancora parlato del suo nuovo amore e non ha chiarito la situazione. La showgirl è ancora molto legata all’ex marito Flavio Briatore da cui ha avuto il figlio Nathan. Per il bene del bambino dopo il divorzio i due hanno continuato ad avere un ottimo rapporto. Nella Casa del GF Vip, la Gregoraci ha parlato spesso dell’imprenditore, raccontando i momenti più felici della loro unione, ma anche le difficoltà.

“Avevo 24 anni, ero una bambina – aveva raccontato giorni fa, parlando dell’ex marito -. È arrivato lui, che è sempre stato Briatore, una figura forte, non potevo fare la cretina. Ho cambiato la mia vita e l’ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Ho dovuto sacrificare le mie cose per stare con un uomo così. Non dico che non sia stato bello, ho viaggiato moltissimo, ho conosciuto persone in tutto il mondo però non potevo mai fare un passo falso, sempre attenta a quello che dicevo, a come mi vestivo. Ho rinunciato a tanti lavori, ho dovuto fare delle scelte”.