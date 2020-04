Elisabetta Gregoraci, Briatore smentisce il nuovo flirt e si infuria

editato in: da

Flavio Briatore smentisce i gossip sulla nuova fidanzata e si infuria su Instagram. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha voluto mettere le cose in chiaro riguardo il suo rapporto con la modella Dana. L’imprenditore negli ultimi giorni era finito al centro dei gossip per via di una presunta nuova relazione.

“Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma – aveva scritto il settimanale Chi – e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case”.

Una indiscrezione smentita con forza da Briatore che su Instagram si è infuriato. “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata – ha scritto l’imprenditore -. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti cosi tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben più seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più”.

Nel 2017 Flavio ha annunciato l’addio a Elisabetta Gregoraci dopo quasi dieci anni d’amore. Un legame che però non è terminato con il divorzio. Per amore di Nathan Falco, il loro unico figlio, i due hanno continuato a frequentarsi e hanno creato uno splendido rapporto. Di recente Briatore aveva celebrato il suo 70esimo compleanno in famiglia, pubblicato sui social le foto insieme al figlio e all’ex moglie.

Scatti privati in cui appariva felice e sereno accanto alla Gregoraci e che avevano fatto sperare in un ritorno di fiamma. Poi la notizia del nuovo flirt, smentito con fermezza dall’imprenditore, che ha voluto ristabilire la verità. Non è la prima volta che gli amori – presunti o veri – di Briatore fanno discutere. Qualche tempo fa, poco dopo l’addio a Elisabetta, il manager aveva frequentato Taylor Mega. In seguito si era parlato di una relazione – poi smentita – con Benedetta Bosi, studentessa ventenne. Anche la showgirl calabrese, archiviata la love story con Francesco Bettuzzi, oggi è nuovamente single.