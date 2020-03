Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sempre più vicini

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sempre più vicini e affiatati. Dopo il divorzio i due non si sono mai allontanati del tutto e ora avrebbero ritrovato l’intesa di un tempo. Una love story, quella fra l’imprenditore e la showgirl, iniziata nel 2006 e coronata dalle nozze due anni dopo, ma soprattutto dalla nascita del figlio Nathan Falco.

Nel 2017 la coppia aveva annunciato il divorzio, affermando però che sarebbe rimasta unita per amore di Nathan e così è stato. Negli ultimi anni Elisabetta e Flavio sono stati paparazzati spesso insieme, durante le festività natalizie e in occasione del compleanno del figlio. Entrambi hanno avuto altre relazioni: Briatore ha frequentato Taylor Mega per un brevissimo periodo, mentre la Gregoraci ha iniziato una love story con Francesco Bettuzzi.

Entrambi però sono tornati sempre single, trascorrendo sempre più tempo insieme. Nell’ultimo periodo il legame fra i due sarebbe cresciuto ancora di più. Complice il Natale in famiglia a Dubai e i 40 anni della Gregoraci celebrati nel locale di Briatore, insieme a tanti amici dell’ex coppia, da Victoria Silvstedt a Jonathan Kashanian, sino a Michela Coppa.

In questi giorni la showgirl e l’imprenditore sono volati a St. Moritz dove hanno trascorso qualche giorno insieme al figlio Nathan Falco. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, Briatore si sarebbe mostrato molto affettuoso con l’ex moglie, tanto da far ipotizzare un ritorno di fiamma. “Sembra che Briatore non abbia mai abbandonato il desiderio di tornare con la Gregoraci – si legge -. E forse questo atteggiamento ha fatto presa e le ha impedito di staccarsi definitivamente. Su ogni suo passo lavorativo o sentimentale, aleggiava la presenza di Briatore”.

A confermare l’importanza dell’ex marito nella sua vita era stata la stessa Elisabetta che qualche settimana fa aveva svelato al magazine di Alfonso Signorini: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”.