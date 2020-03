Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ritorno di fiamma: gli indizi

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sempre più vicini e in tanti parlano di un possibile ritorno di fiamma. D’altronde gli indizi non mancano e gli ex coniugi sono stati avvistati più volte insieme. L’ultima durante una vacanza in montagna: Elisabetta e Flavio sono volati a St. Moritz in compagnia del figlio Nathan Falco.

I paparazzi hanno immortalato la showgirl e l’imprenditore mentre si divertivano insieme e apparivano molto vicini. Il feeling fra i due è innegabile e la Gregoraci non ha mai nascosto di essere rimasta legata al suo ex. “Avendo avuto un compagno così – aveva raccontato lei qualche settimana fa – chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta. Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”.

Di certo nell’ultimo periodo i due ex si sono avvicinati molto. Briatore ha difeso la Gregoraci dopo la sua esclusione dall’Altro Festival con Nicola Savino, mentre lei ha scelto di festeggiare i suoi quarant’anni proprio nel locale dell’ex marito. La coppia trascorre sempre le festività insieme e Briatore non ha mai nascosto di non gradire la relazione fra la showgirl e Francesco Bettuzzi, l’imprenditore a cui si era legata dopo la fine del matrimonio.

Ormai da tempo si mormora di un possibile ritorno di fiamma fra gli ex. Secondo alcune indiscrezioni Briatore non avrebbe mai smesso di amare la Gregoraci e starebbe provando a riconquistare l’ex moglie. Era il 2008 quando la coppia si giurò amore eterno dopo un colpo di fulmine e una relazione molto chiacchierata a causa della differenza d’età. Poi il divorzio, arrivato nel 2017 e annunciato con un comunicato stampa. Nonostante si siano lasciati, fra Elisabetta e Flavio le cose non sono cambiate.

I due sono stati paparazzati spesso insieme, da soli o con il figlio Nathan Falco, a Natale e durante le vacanze estive. L’unico periodo di distacco era arrivato quando Briatore era stato paparazzato con Benedetta Bosi, ma sembra che ora fra i due sia tornato il sereno.