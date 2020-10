Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, parla un’amica: “Lui la ama ancora”

editato in: da

Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di Elisabetta Gregoraci. A svelarlo Arianna David, amica della coppia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo. Secondo la modella ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi, l’imprenditore proverebbe ancora dei sentimenti molto forti per l’ex moglie e concorrente del GF Vip. “Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta – ha spiegato la David -. L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al GFVip”.

Secondo Arianna a sbagliare sarebbe stata la Gregoraci: “Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui – ha raccontato -. Se avesse mantenuto il profilo basso, non sarebbe mai stata attaccata. In più, ha dichiarato con leggerezza di aver condotto una vita di sacrifici: per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi. Mi dispiace perché io le voglio bene e so che ne ha passate tante. Provo a difenderla ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti”.

Nella Casa del GF Vip, Elisabetta ha raccontato una realtà che ben pochi conoscevano, svelando di essersi sentita molto sola durante gli anni insieme a Briatore. La showgirl in particolare ha svelato ai coinquilini di aver sofferto molto per la scelta del marito di lasciarla sola il giorno del funerale di sua madre. “Flavio gestisce locali, avrà avuto un appuntamento di lavoro importante e lei lo avrà percepito come abbandono – ha chiarito Arianna -. Se Elisabetta avesse voluto accanto a sé una persona più semplice, avrebbe dovuto sposare un altro tipo di uomo. Adesso non si può certo lamentare di questo”.

“È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male – aveva svelato Elisabetta -. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato […] Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: “Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale”. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.