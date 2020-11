Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore mi ha chiesto di risposarlo”

editato in: da

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore nella Casa del GF Vip. L’imprenditore e la showgirl sono stati legati per diversi anni e hanno avuto un figlio, Nathan Falco. Un legame importante che non si è spezzato nemmeno dopo il divorzio, tanto che oggi abitano a poca distanza uno dall’altro, si frequentano spesso e hanno trascorso insieme il lockdown.

Nelle prime puntate del GF Vip, la Gregoraci ha parlato spesso del suo rapporto con Briatore, svelando di aver sofferto a causa di alcuni atteggiamenti dell’ex marito. Accuse a cui l’imprenditore ha risposto con durezza, salvo poi inviare una lettera dolcissima alla modella che ha riportato la pace fra i due. L’arrivo di Giulia Salemi nella Casa di Cinecittà ha spinto Elisabetta a fare nuove rivelazioni. Qualche giorno fa la conduttrice di Battiti Live aveva in qualche modo ammesso l’esistenza di un contratto post-divorzio con Briatore che le impedirebbe di avere delle relazioni per alcuni anni.

In seguito la showgirl ha confessato che, subito dopo il lockdown, l’ex marito le avrebbe chiesto di risposarla. “Mi ha richiesto di sposarlo”, ha confessato Elisabetta Gregoraci, parlando con Giulia Salemi e Francesco Oppini. I due sono rimasti sconvolti dalla rivelazione. “Mi sento male…e tu no?”, ha chiesto l’influencer. La Gregoraci non ha risposto, ma dalla sua espressione è stato chiaro come la richiesta dell’ex non si sia trasformata in una nuova unione.

Nel frattempo la tensione nel loft di Cinecittà cresce. La Gregoraci, finita spesso al centro dei dibattiti per via del suo legame con Pierpaolo Pretelli, è stata criticata prima da Selvaggia Roma, nuova concorrente del reality, poi da Dayane Mello. In particolare la modella ha aspramente criticato il legame di Elisabetta con Briatore. “Non c’è niente in questa donna – ha detto -: c’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, ma non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto? Perché ha sposato uno miliardario. Sì, diciamo le cose come stanno, è così, cosa ha fatto? È facile fare un percorso così […]. Adesso vuole il percorso più facile per arrivare alla finale”.