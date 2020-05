Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore lontani dopo le rivelazioni sui tradimenti

editato in: da

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono lontani su Instagram dopo le rivelazioni sui presunti tradimenti di lui. La showgirl pugliese, ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, qualche giorno fa era tornata a parlare del suo matrimonio con il manager. Una love story iniziata nel 2006 e coronata un anno dopo dalle nozze, poi la nascita, nel 2010, del figlio della coppia, Nathan Falco, e infine l’addio nel 2017.

Nonostante il divorzio, Briatore e la Gregoraci sono apparsi sempre uniti. I du ex hanno deciso di mantenere un ottimo rapporto per il bene di Nathan. Non a caso abitano a poca distanza uno dall’altro e, soprattutto nell’ultimo periodo, Elisabetta e Flavio erano apparsi spesso insieme. Sia su Instagram che nelle uscite immortalati dai fotografi, era apparso evidente il feeling fra l’imprenditore e la showgirl.

Nelle ultime settimane però sembra che qualcosa sia cambiato. Colpa, forse, delle dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Gregoraci a Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo infatti, la modella calabrese aveva svelato alcuni dettagli inediti della sua union con il manager. “Sempre meglio non saperlo, però secondo me sì – aveva detto parlando di tradimenti -. Io sono un po’ detective e rompiscatole […] Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, come dire, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Mi dispiace sei cascata male oggi, vatti a fare un giro ciao bella’. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”.

“Le scelte anche quando capisci che non hai fatto la cosa giusta ti insegnano qualcosa quindi non parlerei di scelte sbagliate – aveva poi detto, forse riferendosi anche all’ex Francesco Bettuzzi -. Ho vissuto tante vite nella mia vita, non parlerei di scelte sbagliate. Forse avrei fatto delle cose piuttosto che altre ma quelle cose poi mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi”.

Briatore non ha commentato le dichiarazioni dell’ex moglie, che hanno comunque causato molte reazioni. Anche Elisabetta ha preferito la via del silenzio, pubblicando su Instagram scatti dei suoi look. Nelle ultime Stories, Flavio si aggira per le strade di Montecarlo con il figlio Nathan Falco e i suoi amici, ma on c’è traccia della Gregoraci. Solo qualche settimana fa, Briatore aveva festeggiato insieme all’ex moglie i suoi 70 anni, celebrando anche la Pasqua con una bella festa in giardino, fra selfie, sorrisi e tanta complicità.