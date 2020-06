Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme: lei fa chiarezza

editato in: da

Elisabetta Gregoraci torna a parlare d’amore e fa chiarezza sul rapporto con Flavio Briatore. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un possibile ritorno di fiamma fra l’imprenditore e la showgirl. I due sono stati legati per oltre dieci anni, hanno un figlio, Nathan Falco, ma soprattutto ancora oggi, nonostante il divorzio, sono molto uniti. Flavio ha festeggiato i suoi 70 anni con l’ex moglie e il figlio, organizzando una festa in giardino, mentre lei ha scelto i locali del manager come location per il party dei suoi 40 anni.

Un’intesa perfetta, quella fra Elisabetta e Flavio, che li ha portati più volte anche a trascorrere le vacanze insieme, fra risate e sguardi complici. In passato si è più volte parlato di una riconciliazione fra Briatore e la Gregoraci e del tentativo dell’imprenditore di riconquistare la sua ex moglie. Sulla questione si è pronunciata la showgirl calabrese che, intervistata da Gente, ha voluto mettere le cose in chiaro riguardo la sua situazione sentimentale. Elisabetta ha confessato di essere single, ma in cerca d’amore. Dopo l’addio a Francesco Bettuzzi e il riavvicinamento a Briatore per il bene di Nathan, la conduttrice ora vorrebbe innamorarsi di nuovo. “I corteggiatori non mancano: discreti, galanti, rispettosi – ha raccontato al settimanale -. La cosa mi lusinga. E confesso anche che, dopo tanto tempo da sola, sento il desiderio di spensieratezza, di leggerezza, di voglia di lasciarmi andare”.

Elisabetta ha confessato che sta vivendo “un periodo di grande serenità”, in cui è “più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno”. La Gregoraci nel frattempo si gode l’unico vero amore della sua vita, il piccolo Nathan Falco, e si prepara a dare una svolta alla sua carriera partecipando al GF Vip. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma, secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini sarebbe riuscito a convincere la showgirl a entrare nella casa di Cinecittà. Una nuova avventura per Elisabetta che in questa scelta, svelano fonti vicine alla modella, non avrebbe ricevuto l’appoggio di Briatore. L’imprenditore infatti non vedrebbe di buon occhio la sua partecipazione al reality più famoso della tv.