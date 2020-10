Elisabetta Gregoraci, l’ex manager la attacca: “Su Briatore mente”

editato in: da

L’ex manager attacca Elisabetta Gregoraci, accusandola di mentire riguardo Flavio Briatore. La showgirl attualmente si trova nella casa del GF Vip dopo gli inquilini, dopo l’imbarazzo iniziale, sembrano ormai aver dimenticato completamente le telecamere. La conduttrice si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli e ha parlato spesso dell’ex marito.

Briatore e la Gregoraci sono stati legati per moltissimi anni prima di dirsi addio. Ancora oggi i loro rapporti sono ottimi, nonostante Elisabetta abbia raccontato di essersi sentita più volte trascurata dall’imprenditore. Intervistato dal settimanale Nuovo, Francesco Chiesa Soprani ha spiegato di essere stato il manager della Gregoraci dal 2005 al 2007. L’uomo ha affermato che la showgirl avrebbe mentito riguardo il rapporto con Briatore raccontato al GF Vip. “La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente – ha detto -. Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà”.

Non solo, Soprani ha rivelato di aver vissuto anche un storia d’amore con la modella: “Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale – ha detto -. E proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo”.

Nei giorni scorsi, durante una chiacchierata con Patrizia De Blanck, Elisabetta aveva svelato i motivi dell’addio a Flavio Briatore. “Mi trascurava molto”, aveva detto, aggiungendo anche il racconto di un episodio particolare. “È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male – aveva detto -. Mia mamma è morta e il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato”.

“Muore mia mamma, io ero in Calabria, mi dice ‘vengo’ – aveva svelato al GF Vip -. È arrivato ed è andato via. Lui non è cattivo. È perché non sa gestire queste cose. Alle quattro mi disse: “Beh, andiamo, c’è l’inaugurazione del locale”. E quella cosa non sono riuscito a perdonargliela, perché non si fa. Io sono sempre stato accanto a lui quando stava male e questa cosa mi ha ferito tanto”.