Elisabetta Gregoraci, l’ex Francesco Bettuzzi racconta la loro storia d’amore dalla D’Urso

Francesco Bettuzzi, ex compagno di Elisabetta Gregoraci, rompe il silenzio a Live – Non è la D’Urso e racconta per la prima volta la sua storia d’amore con l’ex moglie di Flavio Briatore. La showgirl attualmente si trova nella Casa del GF Vip dove ha già raccontato alcuni dettagli del suo matrimonio, ma soprattutto dell’addio, all’imprenditore. Dopo il divorzio dal manager, Elisabetta ha vissuto un’intensa relazione con Bettuzzi, terminata qualche tempo fa.

“L’ho conosciuta quando era la signora Briatore”, ha spiegato Francesco, confessando alla D’Urso di aver incontrato per la prima volta la Gregoraci nel 2014 a Montecarlo. La loro storia però sarebbe iniziata solo diversi anni dopo. “Sono stato fidanzato con lei per tre anni più o meno, tra alti e bassi – ha spiegato Bettuzzi -. Ci siamo conosciuti a una cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea, ero sempre in giro per il mondo. Era l’undici aprile, allora era sposta. Eravamo amici, non c’era attrazione tra noi”.

“Successivamente abbiamo lavorato in un’azienda dove io ero socio – ha aggiunto l’imprenditore -. Ad inizio 2017 mi chiamò e mi invitò a cena e da lì eravamo già abbastanza in sintonia. È stata una cosa abbastanza lunga. Mi ha invitato a cena a Parma, era qui per lavorare, e ha pagato lei. Ma dopo io ho recuperato. Lì mi disse che aveva iniziato le carte per la separazione. Lì abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente”.

Bettuzzi non ha fornito altre dichiarazioni sulla love story, ma sembra che per entrambi sia stata molto importante. Non a caso Elisabetta tempo fa aveva deciso di tatuarsi sul polso la data del loro primo incontro. Nella Casa del GF Vip, la Gregoraci non ha ancora parlato di Bettuzzi, ma ha svelato qualcosa di più sul suo legame con Briatore. Un matrimonio durato oltre dieci anni che le ha regalato il figlio Nathan Falco, ma anche tanta solitudine. “Sapevo di sposare un uomo importante – ha confidato ad Alfonso Signorini -, ma non nego di essermi sentita sola in molti momenti. Momenti in cui sono stata male, molto delicati, in cui lo avrei voluto al mio fianco”.