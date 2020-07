Elisabetta Canalis e Skyler: sole, amore e libertà

editato in: da

La bellissima estate di Elisabetta Canalis non poteva che essere in Sardegna, nella sua terra, insieme alla famiglia. La showgirl riparte dopo il lockdown, tornando a casa, a Sassari, e portando con sé il marito Brian Perri e la piccola Skyler, nata nel 2015.

Eli documenta sui social le sue giornate fatte di mare, sole e libertà, insieme alla sua bambina, per la prima volta mostrata senza filtri sui social. Bellissima, è la sua fotocopia in biondo. Tra bagni nelle acque cristalline dell’isola, colazioni in terrazza, le immancabili sedute di fitness, per compensare le mangiate pantagrueliche ed escursioni in catamarano fino alla vicina Corsica, Eli appare in forma smagliante. Ma soprattutto, mamma follemente innamorata del suo “raggio di sole” come definisce la figlia in un post su Instagram.