Elisabetta Canalis scherza con la figlia su Instagram, il video divertente

editato in: da

Le sfide divertenti tra mamma e papà sono all’ordine del giorno in ogni famiglia. E così succede anche in quella di Elisabetta Canalis e del marito Brian Perri, come dimostra il divertente video che la showgirl ha postato sul profilo Instagram.

Nelle immagini si vede mamma Elisabetta intenta a riprendere la scena allo specchio, mentre è seduta insieme alla figlia Skyler Eva su un giocattolo. L’argomento della chiacchierata tra le due è il cibo, per capire chi è più bravo tra mamma e papà a cucinare. E la piccola Skyler non ha dubbi. Se papà, il chirurgo Brian Perri, prepara una pasta orribile, quella della mamma è ottima: “Mamma fa il pranzo più buono di papà – dice la piccola – papà può cucinare solo un pranzo”. Elisabetta segue con attenzione la figlioletta mentre fa le sue considerazioni sulle capacità in cucina dei genitori, fino alla domanda finale: “quindi alla fine tra me e papà quello che cucina meglio è?”, chiede. E Skyler Eva non ha alcun dubbio: “Mammina”.

Una scena domestica divertente ed emozionante simile a quelle che potrebbero riprendere tante mamme: un video che è piaciuto tanto ai fan della showgirl per la sua spontaneità. E non è la prima volta che Elisabetta condivide qualche breve siparietto con la figlia, che il 29 settembre ha compiuto cinque anni. Molto divertente anche quello che le vede alle prese con una lezione di trucco, con Skyler Eva impaziente di mettersi alla prova, tra matite e rossetti. O ancora nelle vesti di stilista e make up artist della mamma.

Per molto tempo, però, l’ex velina aveva preferito non condividere immagini in cui si vedesse il volto della figlia, cosa che invece da qualche tempo ha deciso di fare. Skyler somiglia tantissimo alla sua mamma, nonostante i colori siano molto diversi, e appare solare e molto simpatica. Mamma Elisabetta dal canto suo si dimostra come una mamma tanto innamorata della sua bambina.

Quest’estate la showgirl, insieme al marito e alla figlia, ha trascorso parte delle vacanze nella “sua” Sardegna tra giornate di mare, sole e libertà, come ha raccontato ai suoi tanti fan su Instagram. Nelle immagini molto presente anche la piccola Skyler Eva.