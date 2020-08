Elisabetta Canalis, la sua bici buttata tra gli scogli: lo sfogo su Instagram

Le vacanze estive sono un momento di massima allegria e bellezza. O, almeno, così dovrebbe essere: purtroppo, per Elisabetta Canalis le cose hanno preso una piega inaspettata e anche se la sua permanenza in Sardegna sta proseguendo positivamente, l’ex Velina ha dovuto fare i conti con un imprevisto davvero fastidioso.

In sostanza, la sua bici e quella del marito Brian Perri sono state letteralmente scagliate via: gettate da qualcuno oltre la muraglia di Alghero e dunque tra gli scogli. A svelarlo è stata la stessa Canalis, con delle stories su Instagram:

Certamente una brutta disavventura che la Canalis non si aspettava di vivere durante le sue vacanze spensierate. E anche se la bella Elisabetta all’inizio cerca di rimanere tranquilla, poco dopo ha espresso tutta la sua tristezza, individuando gli autori di quella che non è una bravata, ma un vero e proprio danno alle persone che si ritrovano a subirlo:

È la seconda volta che capita, perché è pieno di ragazzini che non potendo andare in discoteca si aggirano in centro completamente ubriachi. Ma abbiamo veramente battuto ogni record.